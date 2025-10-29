4 nouveaux stablecoins bientôt disponibles sur Visa

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 29, 2025

Visa passe à la vitesse supérieure sur les stablecoins : le géant des paiements va bientôt intégrer quatre nouveaux tokens sur quatre blockchains différentes. Élargissant encore sa présence dans l’univers crypto. Entre paiements plus rapides, outils pour les banques et adoption qui explose, Visa cherche devenir un acteur central du Web3.

Visa mise gros sur les stablecoins

Chez Visa, on ne considère plus les stablecoins comme une simple expérimentation. Depuis 2020, le groupe a déjà traité plus de 140 milliards de dollars en flux liés aux cryptos. Et rien que sur l’année écoulée, Visa a quadruplé le volume de paiements effectués avec des cartes adossées à des stablecoins. L’adoption est bien réelle, et elle s’accélère.

Alors que des technologies comme le commerce dopé à l’IA, les paiements en temps réel, la tokenisation et les stablecoins convergent pour transformer le commerce, notre priorité sur l’innovation et le développement produit place Visa en position de leader dans cette transformation. Ryan McInerney CEO.

Aujourd’hui, Visa prend déjà en charge des stablecoins comme l’USDC ou l’EURC, sur des blockchains comme Ethereum, Solana, Stellar ou Avalanche. L’annonce récente montre que cette prise en charge va encore s’étendre, avec des stablecoins bien ancrés dans l’écosystème et de nouvelles blockchains pour élargir l’usage.

Quels stablecoins et blockchains sont concernés ?

Visa n’a pas encore dévoilé la liste précise des stablecoins qui seront ajoutés. Mais plusieurs noms circulent : USDC, PYUSD, EURC, voire des stablecoins asiatiques comme le GMO JPY ou le FDUSD. Ces stablecoins sont déjà largement utilisés sur les marchés internationaux.

🚨 JUST IN: @VISA TO ACCEPT PAYMENTS IN 4 STABLECOINS ON 4 SEPARATE BLOCKCHAINS INCLUDING SOLANA, THAT CAN SETTLE FIAT CURRENCY PER VISA CEO#SOLANA ⚡️ pic.twitter.com/a1ZXAgegoG — curb.sol (@CryptoCurb) October 28, 2025

Même flou côté blockchains : on peut s’attendre à un élargissement vers des réseaux comme Base, Tron, voire Polygon. L’idée, c’est d’assurer une couverture maximale, autant pour les développeurs que pour les banques et les marchands.

Les banques pourront créer leurs propres stablecoins

C’est l’une des grandes nouveautés. Visa va donner aux banques les outils pour frapper (mint) et détruire (burn) leurs propres stablecoins. Grâce à une plateforme dédiée, la « Tokenized Asset Platform », les institutions financières pourront gérer elles-mêmes l’émission, la circulation et le remboursement des tokens.

Une banque pourra, par exemple, créer des stablecoins pour faciliter des paiements transfrontaliers, puis les détruire automatiquement après conversion. Un gain de temps, d’argent et de fluidité dans les échanges.

Visa Direct : pour des paiements instantanés en USDC ou EURC

Dans cette logique, Visa avait déjà lancé un pilote avec USDC et EURC pour tester des paiements transfrontaliers plus rapides. Ce système, baptisé Visa Direct, permet aux entreprises et aux particuliers d’envoyer des fonds en stablecoin et de les convertir instantanément dans la devise locale du destinataire.

Concrètement, ce modèle contourne les systèmes de paiement classiques, souvent lents et coûteux. En effet, pour les entreprises, les freelance ou les plateformes internationales, c’est une façon de gagner en agilité et de réduire les frictions financières, sans compromettre la régulation.

Visa ne veut pas juste suivre les tendances, mais mener la révolution des paiements numériques. L’entreprise a injecté près de 1,5 milliard $ en 2025 dans ses infrastructures tech et renforcé ses outils de tokenisation. C’est un vrai pari sur l’avenir des monnaies numériques privées.

Source : Q4 and Full-Year 2025 Visa Earnings Conference Call

Pour aller plus loin sur le sujet :