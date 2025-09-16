Un token pour Base ? Le créateur du réseau confirme l’exploration

Le réseau Base, développé par Coinbase et déjà devenu l’un des principaux layer-2 d’Ethereum, pourrait bientôt avoir son propre token. Jesse Pollak, créateur du projet, a confirmé que l’équipe explorait sérieusement cette option. L’annonce intervient alors que Base enregistre des volumes records et attire un nombre croissant de développeurs.

Base : un succès fulgurant sur Ethereum

Lancé en 2023, Base s’est rapidement imposé comme l’un des réseaux principaux. Il est aujourd’hui l’un des principaux layer-2 d’Ethereum. En cause, il permet de réduire les coûts de transaction et d’améliorer la scalabilité du réseau, tout en restant adossé à la sécurité d’Ethereum.

Selon les données de L2Beat, Base affiche actuellement un TVL (Total Value Locked) de plus de 15 milliards de dollars, en hausse de 2 % sur une semaine. Le réseau se classe désormais dans le top 3 des solutions de seconde couche, aux côtés d’Arbitrum et d’Optimism.

Côté activité, Base traite plus de 10 millions de transactions par jour. Un signe que les dApps choisissent de plus en plus Base comme terrain d’expérimentation. L’engouement nourrit les spéculations autour de la création d’un token natif.

Jesse Pollak confirme l’exploration d’un token Base

Interrogé lors de l’événement BaseCamp, Jesse Pollak a reconnu qu’il envisageait très sérieusement un token pour Base. Son équipe travaillerait actuellement sur le sujet. L’objectif serait d’accélérer la décentralisation du réseau et d’impliquer davantage la communauté dans sa gouvernance.

Pour l’instant, aucun calendrier précis n’a été communiqué. Pollak insiste sur la volonté de faire les choses dans les règles, en respectant le cadre réglementaire américain et européen. Coinbase, maison-mère du projet, reste particulièrement exposée aux régulateurs et doit avancer avec prudence.

Reste la question de la distribution d’un éventuel token. Les analystes évoquent plusieurs scénarios (un airdrop aux premiers utilisateurs, une levée de fonds élargie, une combinaison des deux…). Chaque option comporte ses avantages et ses risques.

Un levier de croissance mais aussi un risque réglementaire

Un token natif serait un puissant moteur pour l’écosystème Base. Il permettrait de soutenir davantage le réseau dans sa dynamique. Et, de la même manière, donner plus de poids à la communauté, au-delà de la tutelle de Coinbase.

Cependant, le pari n’est pas sans danger. Aux États-Unis, la SEC a déjà ouvert des procédures contre plusieurs émetteurs de tokens assimilés à des valeurs mobilières. Coinbase elle-même fait face à un contentieux juridique avec l’autorité. Un lancement mal calibré pourrait donc accroître les pressions réglementaires et compliquer les relations entre Base et ses utilisateurs institutionnels.

En Europe, l’entrée en vigueur de MiCA ajoute une autre complexité. Le règlement encadre entre autres l’émission de tokens. Un token Base devrait donc s’adapter à un double environnement réglementaire, ce qui pourrait ralentir sa mise en place.

Quelles perspectives pour Base ?

À court terme, l’annonce de Jesse Pollak alimente l’enthousiasme autour de Base. Les spéculations sur un airdrop potentiel attirent déjà de nouveaux utilisateurs curieux. Certains protocoles, pendant ce temps, commencent à se positionner pour bénéficier d’une éventuelle distribution.

Si le projet se concrétise, Base pourrait renforcer sa position dans la course des layer-2. Arbitrum (ARB) et Optimism (OP) disposent déjà de tokens, ce qui leur permet de financer des programmes incitatifs massifs. Base pourrait combler ce retard, et ainsi séduire davantage de développeurs en quête d’opportunités.

Malgré tout, le réseau continue de grandir très rapidement même sans token. La preuve que son attractivité repose avant tout sur sa technologie et sur l’effet d’entraînement de Coinbase. Mais l’annonce de Pollak ouvre un nouveau chapitre, qui pourrait bien transformer la gouvernance et l’économie de Base.

Source : FAQ de Jesse Pollak

