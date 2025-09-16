Un passeport NFT : le pari d’American Express

On se souvient tous de ce geste : tendre son passeport, entendre le petit « clac » du tampon, puis ranger le document avec la fierté d’avoir ajouté une nouvelle trace à son carnet de vie. Aujourd’hui, ce rituel a presque disparu. Aux frontières, ce sont des portiques automatiques et des QR codes qui nous accueillent. American Express a décidé de raviver cette magie avec « Amex Passport », un programme qui transforme les voyages en souvenirs numériques uniques, gravés sur la blockchain.

Des tampons numériques, mais avec une vraie histoire derrière

Imaginez : vous atterrissez à Tokyo. Vous payez vos premier noodles dans un restaurant traditionnel avec votre carte Amex. Quelques minutes plus tard, en ouvrant l’application Amex Travel, un tampon numérique apparaît. Il mentionne « Japon », la date, et une petite description personnalisée, comme si le voyageur collectionnait toutes ses escapades.

Ces tampons prennent la forme de NFT émis sur le layer-2 Ethereum Base. Mais contrairement à la plupart des jetons, ils sont non transférables. Impossible de les vendre, ni même de les échanger. Ils ne sont pas des actifs financiers : c’est une vitrine de nos expériences de vie, un peu comme les trophées sur la Playstation 5.

✈️🧳 American Express just dropped blockchain-based Travel Stamps 👀



Minted as ERC-721 tokens on @Coinbase’s @base, collected when you use your AmEx card while traveling and not tradable, not loyalty points instead, just digital memories onchain.



Travel is now officially on the… pic.twitter.com/u159MkUzYO — GandalfCrypto (@gandalfcryptto) September 15, 2025

La confidentialité est aussi au centre du dispositif. Aucun détail intime ne circule sur la blockchain, seulement le pays et la date. Les souvenirs restent personnels, visibles uniquement dans l’application.

Pourquoi maintenant ?

Ce projet répond à une nostalgie collective. Beaucoup regrettent la disparition des tampons physiques, symboles concrets de nos voyages. Selon Amex, plus de la moitié des voyageurs aimeraient retrouver ce geste. Le programme tente donc de recréer cette émotion, mais dans un monde numérique.

Autre subtilité : le système ne se contente pas d’immortaliser les prochains voyages. Il va fouiller dans l’historique des deux dernières années pour retrouver vos déplacements passés. Résultat : quand vous activez l’application pour la première fois, vous découvrez que vos séjours à Rome, Bangkok ou Buenos Aires sont déjà là, transformés en NFT.

En parallèle, l’application Amex Travel s’étoffe. Elle centralise désormais réservations, guides, temps d’attente dans les lounges. Le carnet de tampons NFT devient alors une pièce d’un puzzle plus grand : une plateforme qui veut simplifier, gamifier et enrichir l’expérience du voyageur.

Une stratégie qui touche l’émotion avant tout

Bien sûr, Amex n’agit pas par pur romantisme. Le timing est parfait. L’Union européenne s’apprête à mettre en place son système Entry/Exit qui sonnera la fin des tampons papier. Amex se positionne donc en pionnier, en proposant une alternative qui conserve l’émotion du rituel tout en respectant la modernité des contrôles automatisés.

Pour les clients premium, ce carnet numérique pourrait même devenir un passeport d’avantages. Imaginez : un hôtel partenaire qui reconnaît votre tampon « Grèce » et vous offre une dégustation de vin local. Ou une compagnie aérienne qui propose un surclassement en business à ceux qui collectionnent un certain nombre de tampons. Rien n’est officiel, mais cette logique de gamification flotte déjà dans l’air.

Au-delà de la stratégie, l’initiative illustre une tendance plus large : les grandes institutions financières explorent les NFT comme outils de fidélisation, pas comme instruments de spéculation. Ici, l’objectif n’est pas de jouer sur la rareté pour créer de la valeur marchande, mais de créer un lien émotionnel.

Et les premiers retours ?

En quelques jours, plus de 20 000 tampons numériques ont été distribués. Les réactions oscillent entre curiosité et enthousiasme. Certains voyageurs saluent la dimension symbolique. D’autres y voient une belle façon de raconter leur parcours autrement que par des posts Instagram. En Asie-Pacifique, l’accueil est particulièrement positif : la culture du voyage y est intimement liée aux souvenirs.

Sur les marchés, Amex et Coinbase ont connu une légère hausse. Mais l’essentiel n’est pas là. Ce qui intrigue, c’est cette idée : et si demain, nos souvenirs de voyage ne se rangeaient plus dans un tiroir, mais dans un carnet numérique, unique, inaltérable, presque intime ?

Peut-être que ce n’est qu’un gadget. Peut-être aussi que c’est le début d’une nouvelle manière d’écrire l’histoire de nos vies. Dans tous les cas, « Amex Passport » rappelle une chose simple : voyager, ce n’est pas seulement aller d’un point A à un point B. C’est aussi laisser un souvenir indélébiles.

Source : American Express

