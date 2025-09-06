Coinbase entre dans la danse des actions tokenisées : une bonne nouvelle pour ETH ?

Il y a quelques années en arrière, Coinbase n’était qu’une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Aujourd’hui, l’entreprise californienne se lance dans la tokenisation des actions. Concrètement, cela voudrait dire que les investisseurs pourront acheter des parts d’entreprises américaines directement sous forme de jetons numériques.

Une évolution rendue possible par un cadre réglementaire plus clair, impulsé par la SEC cet été avec le Project Crypto. Toutefois, le marché se questionne : ce virage renforce-t-il la position d’Ethereum, colonne vertébrale technologique de la tokenisation ? La réponse semble s’orienter vers un oui, mais pas sans nuances.

Un virage stratégique… qui fait sens

Coinbase prépare depuis plusieurs années cette bascule. Dès 2023, la plateforme avait commencé à diversifier ses revenus, fragilisés par la volatilité du marché crypto. Mais le vrai saut a lieu en 2025, avec le lancement d’Everything Exchange, une interface pensée comme un guichet unique.

On y trouvera des cryptos classiques, mais aussi des actions tokenisées, des produits dérivés et même des marchés de prédiction. Une offre hybride qui place Coinbase sur le terrain des Bourses traditionnelles.

Le timing n’est pas le fruit du hasard. Le 31 juillet, la SEC a dévoilé Project Crypto, un cadre qui clarifie enfin le statut des security tokens. Les titres numériques peuvent désormais exister légalement, sous conditions strictes. Pour Coinbase, c’est une aubaine : déjà enregistré comme broker-dealer, l’entreprise dispose de l’autorisation nécessaire pour opérer ce nouveau marché. En clair, elle arrive au bon moment, avec les bons outils.

Pour Ethereum, un booster inattendu

Ethereum sort grand gagnant de ce repositionnement. Car derrière l’innovation de Coinbase, c’est bien sa blockchain qui soutient la mécanique. Les actions tokenisées reposent sur des smart contracts, les transactions passent par le réseau, et les solutions de Layer 2 absorbent la charge pour garantir rapidité et frais réduits.

Les implications sont énormes. À chaque transaction, les utilisateurs paieront en ETH pour couvrir les gas fees. Autrement dit, plus le marché des actions tokenisées grossira, plus la demande pour Ethereum sera soutenue.

À l’heure où certaines blockchains concurrentes tentent de se positionner sur la finance décentralisée, ce coup de projecteur tombe à point nommé. Ethereum consolide ainsi sa place de colonne vertébrale technologique de la finance digitale.

Régulation US et dynamique Trump : une fenêtre ouverte

Le contexte politique joue un rôle déterminant. L’administration Trump a clairement choisi de ménager l’industrie crypto. La SEC, longtemps perçue comme hostile, a adopté un ton plus coopératif. Avec Project Crypto, l’agence a envoyé un signal fort : innovation et protection des investisseurs sont appelées à coexister.

Cette inflexion change la donne. Là où Wall Street voyait dans les tokens une menace, elle commence aujourd’hui à envisager des partenariats. Le modèle n’est pas encore stabilisé, mais la fenêtre est ouverte. Coinbase en profite pour occuper l’espace. Par conséquent, le marché des actions tokenisées pourrait peser plusieurs dizaines de milliards de dollars d’ici à 2026, selon un rapport de Finextra Research paru en août.

Et PepeNode dans tout ça ?

Derrière les mastodontes, des acteurs plus discrets cherchent leur place. PepeNode, par exemple, s’érige peu à peu comme une solution d’infrastructure. Son objectif est en effet de faciliter la connexion entre traders et réseaux décentralisés via des nœuds sécurisés et rapides. Sur un marché où la liquidité et la vitesse d’exécution sont clés, ce genre d’intermédiaire technique a tout pour devenir incontournable.

Le lien avec Coinbase ? Si Everything Exchange attire des millions d’utilisateurs, il faudra une architecture robuste pour supporter la charge. PepeNode se positionne précisément là en alternative à des solutions centralisées. Ce n’est encore qu’un chantier, mais l’écosystème sait combien les seconds rôles finissent parfois par jouer les premiers.

