Septembre Rouge : voici les scénarios BTC explosifs de la saison 2025

Bitcoin attaque septembre avec un vent de face notable. Après une chute de 6,49 % en août, le BTC est de nouveau sur le chemin des 110 000 $. Ce seuil marque l’entrée dans un mois historiquement redouté : le fameux “Red September”. Depuis 2013, BTC perd en moyenne 3,77 % durant cette période, avec huit baisses sur les onze dernières années. Mais 2025 ne ressemble pas aux années précédentes.

Le pattern du “Red September”

Chaque année, le scénario se répète sur l’ensemble de l’économie en général. Le marché se tend fin août, la liquidité se resserre, et les dépôts de capitaux sur les exchanges augmentent. Les fonds traditionnels verrouillent leurs pertes fiscales, les capitaux se déplacent vers les obligations, et les traders reprennent du service après l’été.

En crypto, ce cycle est amplifié. Le trading 24h/7j et l’effet de levier accentuent la nervosité. Comme le note Yuri Berg de FinchTrade, “le marché se convainc lui-même de vendre, plus par habitude que par fondamentaux”.

Autrement dit, la prophétie de septembre devient auto-réalisatrice. Or cette année en particulier, les tensions géopolitiques, l’inflation persistante et le poids des flux institutionnels transforment ce mois en scénario explosif pour les traders.

Here’s what I’m thinking:



Bitcoin will hit $90-95k in next 50 days.



Reversal after September 17 will kick off last leg of the bull but the month will close red.



October & November bull peak ~$200k+.



December short altseason (bags go 5-10X)



2026 is for bears.



Who’s with me? pic.twitter.com/KcmKGrxoUp — CRYPTO₿IRB (@crypto_birb) August 5, 2025

Un contexte macro mitigé

En ce mois de septembre 2025, les vents contraires sont plus puissants. L’inflation américaine reste coincée à 3,1 %. Le niveau de sa dette publique s’envole, dépassant les 37 000 milliards $, avec des paiements d’intérêts journaliers colossaux.

Ajoutez à cela deux conflits majeurs qui perturbent les chaînes d’approvisionnement et des tensions commerciales croissantes. Bref, le terrain est miné.

Le contexte géopolitique actuel prépare le terrain pour une forte correction en septembre 2025, estime Daniel Keller d’InFlux Technologies. Bitcoin se comporte aujourd’hui comme un actif à risque, donc chaque choc macro peut amplifier la baisse.

Les graphiques virent au rouge

Techniquement, la situation s’est dégradée. BTC est passé sous les 110 000 $, un support clé depuis mai. Les analystes observent désormais la zone des 103 000 $, avec un risque de test des 100 000 $ si la pression s’intensifie.

Du côté des flux, les données ETF montrent des sorties de 751 millions $, signe de prudence institutionnelle. Pourtant, un autre signal vient brouiller le tableau. Le nombre de portefeuilles de baleines a atteint un record de 19 130 adresses, ce qui laisse penser que certains gros acteurs profitent de la baisse pour acheter le dip.

La Fed, arbitre du mois de septembre

Les prochains jours s’annoncent décisifs. Les marchés attendent une série de publications macro : emploi, commerce, production manufacturière. Tout cela mènera au rendez-vous clé du 16-17 septembre, date de la réunion de la Fed.

Le gouverneur Christopher Waller plaide déjà pour une baisse de taux de 25 points de base. Selon lui, la banque centrale doit agir vite, sans attendre une aggravation. Le marché y croit et le CME FedWatch Tool affiche 90 % de probabilité d’une baisse.

Si la Fed assouplit, Bitcoin pourrait respirer et repartir. Dans le cas contraire, la spirale baissière historique de septembre risque de se prolonger.

Scénarios possibles pour BTC en septembre 2025

Scénario baissier : poursuite du schéma historique, cassure des 103 000 $ et test des 100 000 $, alimenté par la macro et les sorties institutionnelles.

Évolution neutre : consolidation entre 103 000 et 114 000 $, avec un marché qui attend la Fed et digère la volatilité.

Scénario haussier : annonce d’une baisse de taux, reprise des flux institutionnels et rebond au-dessus des 114 000 $, avec un potentiel retour vers 120 000 $.

En fin de compte, un mois sous haute tension

Septembre reste le mois le plus redouté par les investisseurs crypto. L’histoire joue contre les bulls, la macro nourrit l’incertitude, et les graphiques envoient des signaux d’alerte. Pourtant, l’ombre d’un revirement haussier plane toujours si la Fed choisit de desserrer les conditions monétaires.

Une chose est certaine : la volatilité sera au rendez-vous. Pour les traders, ce “Septembre Rouge” pourrait bien être la meilleure opportunité ou le piège le plus cruel de l’année.

