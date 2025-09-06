BTC ETH en crise : 607 Millions $ disparaissent des ETF en 24 heures

Décidément, septembre rouge semble bien parti pour une fois de plus, refroidir les ardeurs des investisseurs crypto. En l’espace d’une seule journée, les ETF adossés au Bitcoin et à Ethereum ont enregistré 607 millions $ de retraits nets. Un contraste saisissant après un mois d’août euphoriquement haussier, où ces mêmes produits avaient attiré plus de 3,2 milliards $ d’entrées.

Ethereum en première ligne avec 447 M$ de sorties

Le signal est clair : l’élan qui avait porté le marché vient de se briser. La question désormais est de savoir s’il s’agit d’une simple respiration, ou d’un avertissement plus sérieux. C’est sur ETH que se concentre l’essentiel de la pression. Vendredi dernier, son marché ETF a enregistré 447 millions $ de retrait.

C’est sa deuxième pire performance historique. Seul le 4 août avait fait pire avec 465 millions $ de retraits. Dans le détail, c’est BlackRock ETHA qui a le plus souffert, avec 309,8 millions $ sortis. Grayscale ETHE et Fidelity FETH suivent, avec respectivement 51,7 et 37,7 millions $.

Cela dit, il n’y a pas encore de quoi crier à l’effondrement. En effet, ces sorties massives sur les ETF n’ont heureusement pas condamné le marché spot où ETH maintient encore prix moyen autour de 4 299 $ ? Certes, le jeton est en baisse d’environ 13 % par rapport à son ATH. Mais le marché reste partagé entre consolidation technique et menace de retournement.

Ces flux massifs traduisent plus un réalignement institutionnel qu’une fuite généralisée. Il est tout à fait normal que les investisseurs cherchent à réaliser des bénéfices après un rallye fulgurant. Toutefois, la tendance de fond reste haussière tant que le support des 4 000 $ tient.

Bitcoin plus résilient mais pas épargné

Le Bitcoin a lui aussi subi des retraits sur son marché ETH, mais dans une moindre mesure. En une journée, il perd 160 millions $, après déjà 227,5 millions $ de sorties la veille. L’hémorragie touche particulièrement deux produits :

ARKB (Ark 21Shares) : -125,5 M$.

FBTC (Fidelity) : -117,5 M$.

Seul IBIT (BlackRock) a résisté avec 134,8 M$ d’entrées, signe que certains institutionnels continuent de renforcer leurs positions via le leader de la gestion d’actifs. Côté prix, le BTC se maintient autour de 110 700 $. Sa volatilité récente reste contenue à +2 % sur 7 jours, mais -5 % sur 30 jours.

Une fois de plus, le Bitcoin démontre encore sa résilience relative. Les sorties massives concernent surtout les produits secondaires. D’ailleurs, le flux positif vers IBIT montre que la confiance institutionnelle n’est pas rompue, mais déplacée.

Sentiment du marché : de l’euphorie à la prudence

Ces mouvements s’inscrivent dans un climat plus fragile. Le Crypto Fear & Greed Index est retombé à 41 points (zone “Neutre”), dans le prolongement de sa performance d’il y a un mois.

L’activité on-chain confirme ce refroidissement notamment avec des volumes en baisse, des transactions en ralentissement, et une spéculation plus modeste sur les ETF. Les investisseurs semblent temporiser en attendant de nouveaux signaux macro, notamment du côté de la Fed.

$ETH ETFs see $787M outflows in 4 days, while $BTC ETFs snagged $250M inflows.



Despite the dip, traders expect ETH inflows to bounce back if price momentum continues.



ETH down ~3% this week, but bulls still eye long-term targets as high as $60K.#Ethereum #ETF pic.twitter.com/WDG1QABjZD — Tom Tucker (@WhatzTheTicker) September 6, 2025

Un avertissement, pas encore une capitulation

Les 607 millions $ de retraits en un jour marquent un tournant. L’Ethereum a encaissé le plus gros du choc, tandis que le Bitcoin fait preuve d’une meilleure résistance.

Pour autant, il est trop tôt pour parler de capitulation. Les prix tiennent leurs supports, et les institutionnels n’ont pas totalement déserté la scène. Mais le message est limpide : après l’euphorie d’août, septembre sera placé sous le signe de la prudence.

Si les supports clés à 4 000 $ pour l’ETH et 110 000 $ pour le BTC venaient à céder, la correction pourrait s’amplifier. À l’inverse, un maintien au-dessus de ces seuils confirmerait qu’il ne s’agit que d’un réajustement.

Source : SoSoValue

