LIVE : Chute des cryptomonnaies, ETF SOL, bitcoin et ethereum, BNB Chain, altcoins…

Les cryptomonnaies continuent d’évoluer dans la tourmente ? Malgré le double épisode baissier ayant eu lieu vendredi dernier ainsi qu’en début de semaine, les acheteurs persistent et défendent leurs positions. Ethereum évolue toujours à plus de 4 000 dollars pendant que le roi des cryptomonnaies parvient à défendre la zone des 112 000 dollars. Une situation en demi-teinte, impactant directement la dynamique des altcoins.

Sur l’aspect règlementaire, la situation avance pour l’industrie crypto. Au Royaume-Uni, la FCA a présenté ses propositions pour tokeniser des fonds d’investissement. Au Kenya, le parlement a adopté le Virtual Asset Service Provider Bill pour encadrer l’industrie et élargir le champ de compétence du Capital Markets Authority (supervision de l’autorité des marchés). De l’autre côté du globe, à New-York, le maire a signé un décret exécutif, créant le bureau municipal national des actifs numériques et de la blockchain.

Cette confluence d’avancées est très probablement la raison d’un marché maintenu sur ses supports malgré les turbulences. Certains actifs font cavalier seul. C’est notamment le cas de TAO qui revient sur les niveaux du mois de mai. Cela signale-t-il un retour de la narrative IA pour les cryptomonnaies ? Restez à nos côtés et découvrez une couverture en temps réel de l’actualité, tout en obtenant nos prédictions pour de nombreux actifs (Bitcoin, Ethereum, …).

