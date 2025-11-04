BTC $102,691.44 -4.51%
Actualités Blockchain

Chute des cryptomonnaies, depeg xUSD de Stream Finance, prédictions altcoins et ETF crypto…

Auteur
Jürgen Hoffmann
Auteur
Jürgen Hoffmann
La situation n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît pour le marché crypto. En effet, l’industrie connaît actuellement une forte tendance baissière. Depuis le mois d’octobre, la très large majorité des cryptomonnaies marquent de nouveaux creux sur leurs graphiques. Ethereum est de retour sous les 3 500 dollars, bitcoin est aux portes des 100 000 dollars. À quoi faut-il s’attendre actuellement ?

Ajoutez à ces liquidations le hack des pools V2 de Balancer qui s’est produit hier, marquant une perte de plus de 115 millions de dollars. Un sujet que nous avons couvert directement en raison de son importance. Pour en savoir plus sur Balancer, découvrez notre article juste ici.

Cela a eu comme conséquence de sortir quelques ” cadavres “. Par exemple, le xUSD de Stream Finance a DePeg de 80 %, engageant des difficultés pour des protocoles complémentaires tels que Beefy ou Silo. Une situation complexe ?

Malgré le déploiement de produits institutionnels, notamment l’ETF SOL de Bitwise, les mêmes erreurs sont répétées chaque année. Les protocoles s’exposent à de nombreux actifs, parfois sans liquidité, au risque de perdre une majorité des fonds. Dans ce contexte plutôt rouge pour les cryptos, faisons un point sur leur situation technique. Restez à nos côtés pour découvrir nos dernières prédictions et les actualités les plus importantes du moment.

