BNB décroche : –6 % et rupture du support critique à 1 080 $

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’agit d’une séquence des plus mouvementées pour BNB. Le jeton de Binance a vu son cours dévisser de plus de 6% en l’espace de quelques heures. Une trajectoire qui a rapidement conduit le prix sous la barre symbolique de 1 080 $. Du côté des spécialistes, on annonce déjà une rupture technique qui relance de nouvelles inquiétudes.

Un glissement brutal dans un marché sous pression

La semaine s’annonçait calme pour Binance Coin. Pourtant, en l’espace de quelques heures, le jeton natif de la BNB Chain a perdu plus de 6 %, passant de 1 088 $ à 1 020 $. Ce décrochage soudain a brisé le support technique majeur des 1 080 $, un seuil surveillé de près par les analystes depuis plusieurs semaines.

En fait, le marché crypto est actuellement confronté à une phase correction où plusieurs grandes capitalisations subissent des retraits similaires. Mais l’intensité du retrait sur BNB surprend. D’autant plus que la chute s’est accompagnée d’une multiplication par deux, des volumes d’échange en 24 heure. Autrement dit, il se trame en filigrane, un repositionnement massif voire une possible intervention d’acteurs institutionnels ou algorithmiques.

Un signal technique préoccupant

Les figures chartistes indiquent que la cassure du seuil des 1 080 $ constitue un signal de fragilité technique. En effet, la course du jeton met en évidence une succession de plus hauts de plus en plus bas sur les dernières séances.

Or c’est un schéma typiquement annonciateur d’essoufflement. De plus, sur cette période, chacune des tentatives de rebond vers la zone des 1 070–1 075 $ s’est heurtée à des ventes rapides. En d’autres termes, la pression à la baisse se fait persistante.

Pour plusieurs observateurs, à ce stade, le prochain support se situe autour de 1 000 $. Palier à la fois psychologique et structurel. En cas de nouvel échec à regagner les 1 080 $, la probabilité d’un glissement vers ce seuil augmente sensiblement.

Des volumes qui racontent une autre histoire

Le volume des transactions sur 24 heures a atteint 3,01 millions de BNB, soit presque le double de la moyenne récente. En règle général, ce type de pic coïncide souvent avec des mouvements de redistribution, où certains investisseurs réduisent leur exposition pendant que d’autres profitent des creux pour se repositionner.

D’ailleurs, la composition du capital renforce cette lecture. Selon un rapport du family office YZi Labs, lié au cofondateur de Binance Changpeng “CZ” Zhao, environ 67 % des tokens BNB sont désormais détenus par le public. CZ lui-même ne possèderait plus qu’une part inférieure à 1 %.

Certes, la dispersion progressive du capital limite la concentration des risques. Cependant, elle rend aussi le marché plus sensible aux pressions externes . Chaque vente d’ampleur se répercute plus vite sur le prix.

L’effet domino du contexte macro et crypto

Ce repli s’inscrit dans un environnement plus large, où les marchés cryptos peinent à trouver un second souffle. Les tensions géopolitiques, les incertitudes liées aux décisions de la Réserve fédérale américaine et les corrections sur les actifs à risque créent un climat de prudence généralisé.

Comme toutes les grosses capitalisations du marché, la course du jeton BNB en est donc influencée. Cela dit, l’écosystème lui-même, demeure l’un des plus actifs et donc avec de solides garanties fondamentales. Sur le court terme, les traders préfèrent alléger leurs positions en attendant un signal de reprise claire.

Dans ce contexte, la baisse de BNB agit comme un reflet du marché global : un actif solide sur les fondamentaux, mais temporairement freiné par la défiance ambiante. Tant que BNB ne parvient pas à reconquérir la zone des 1 080 $, le scénario dominant reste celui d’une poursuite de la consolidation.

