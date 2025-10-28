ChatGPT passe à la caisse : PayPal lance le paiement en direct

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 28, 2025

PayPal et OpenAI officialisent un partenariat qui permet de payer ses achats directement avec ChatGPT. L’utilisateur choisit un produit, valide, puis règle sans quitter la conversation, via le wallet PayPal. PayPal traite les transactions réalisées au travers de l’Instant Checkout d’OpenAI, le nouveau parcours d’achat in-chat. L’annonce, faite ce mardi, inscrit l’IA dans le quotidien de l’e-commerce.

L’histoire du paiement numérique vient de franchir une étape. L’Instant Checkout transforme une recherche produit en achat en quelques taps. ChatGPT aide à comparer, propose une sélection, puis affiche un bouton de paiement. L’utilisateur confirme dans la fenêtre de discussion et PayPal gère le règlement.

Plus de panier qui s’ouvre ailleurs, plus de formulaire interminable. On reste dans le chat, du premier échange jusqu’à la confirmation. PayPal devient ainsi le processeur des paiements pour les marchands branchés à ce flux in-chat. C’est la première brique d’un commerce agentique, où un agent conversationnel mène la danse du conseil jusqu’au paiement.

Cette intégration s’appuie sur le Agentic Commerce Protocol dévoilé par OpenAI à la fin septembre. Ce protocole décrit la façon dont des agents d’IA, des utilisateurs et des marchands interagissent autour d’un achat, depuis la découverte jusqu’au règlement. L’Instant Checkout existait déjà pour des premiers partenaires. L’arrivée de PayPal ajoute un wallet grand public connu et un réseau marchand massif à la mécanique. Autrement dit, le produit passe du laboratoire à un déploiement d’échelle.

From chat 💬 to checkout 💳

We’re bringing seamless payments and shopping experiences to ChatGPT. https://t.co/bYbYJhtl0u — PayPal (@PayPal) October 28, 2025

Ce que ça change pour l’utilisateur et pour les marchands

La promesse tient dans un tunnel raccourci. On cherche, on demande conseil, on paie au même endroit. Moins de frictions, moins d’abandons. Ce type de parcours favorise les paniers simples et les achats d’impulsion, par exemple un accessoire, une pièce textile, un objet du quotidien.

Par ailleurs, la présence d’un wallet familier rassure sur la gestion des moyens de paiement et des litiges. Reste à connaître l’étendue géographique, la liste des moyens de paiement éligibles et les catégories marchandes disponibles au lancement, des paramètres qu’OpenAI et PayPal feront évoluer au fil des semaines.

Ce nouveau canal ressemble à une vitrine conversationnelle pour les marchands. L’agent peut guider une recommandation, ramener un comparatif, puis convertir sans rupture.

PayPal connecte l’écosystème existant de comptes commerçants à cette nouvelle source de trafic. C’est une façon de recycler des fiches produits et des stocks dans un flux de vente inédit, potentiellement plus proche de l’intention. Le succès se jouera sur la qualité de la sélection et la fluidité du checkout.

Yesterday: Citi + Coinbase

Today: PayPal + ChatGPT



Agentic commerce is THE leading use case for crypto this cycle



Yes I’m aware this headline isn’t explicitly crypto, but PayPal has its own stablecoin and PayPal Ventures led the $18m round for @GoKiteAI in September



Payments +… https://t.co/UFx060a2dw pic.twitter.com/FcfEgX3dP0 — s4mmy (@S4mmyEth) October 28, 2025

La Bourse applaudit, les questions pratiques arrivent

Le marché a salué l’annonce. L’action PayPal a bondi nettement après la publication du partenariat avec avec +13 % en pré-marché pour l’action PYPL. Le signal est clair : PayPal se positionne comme portefeuille par défaut d’un usage très grand public de l’IA, avec un relais possible sur son réseau marchand.

En toile de fond, la société a relevé ses objectifs de résultat et affiche une trajectoire plus disciplinée sur la rentabilité. La combinaison d’un produit visible et d’un discours financier crédible a créé l’étincelle côté marché.

Reste le terrain. Où la fonctionnalité est-elle disponible d’emblée, et pour qui ? Les notes produit d’OpenAI sur l’Instant Checkout évoquent un lancement progressif, d’abord aux États-Unis, avec un élargissement à plus d’enseignes au fil des intégrations. Les règles KYC, les politique de remboursement et la protection des données devront être lisibles, d’autant que l’achat s’effectue au sein d’un chat.

L’annonce du jour installe un canal de vente au cœur même d’un service d’IA grand public. C’est une première étape. Si les premiers marchands constatent une hausse de conversion, l’adoption suivra. Tout se jouera dans la mise en œuvre. Pour PayPal comme pour OpenAI, la route est tracée : déploiement progressif, onboarding des marchands, calibrage de l’expérience, puis extension internationale. Un chantier à suivre de près.

Source : Paypal

Pour aller plus loin sur le sujet :