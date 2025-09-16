PayPal va intégrer la crypto en P2P : l’adoption Web 3 se prépare rapidement ?

L’un des moyens majeurs pour mesurer l’adoption d’une nouvelle technologie, c’est son intégration dans des solutions traditionnelles, installées de manière solide sur le marché. Avec l’ouverture de Paypal aux paiements crypto en P2P, cela donne le ton. En effet, les actifs numériques deviendront incontournable dans la finance du futur, mais à quelle hauteur et de quelle manière ? Voyons ce que cette annonce pourrait apporter pour l’industrie.

Le géant des paiements annonce une nouvelle étape dans son développement : PayPal Links. Retrouvez des liens personnalisés et à usage unique, permettant de demander ou envoyer de l’argent de manière instantanée. Le tout, avec un partage facilité par message, mail et applications de messagerie. Cela permet les règlements via l’architecture de la plateforme, même si vous ne disposez pas de l’application.

Launching today: PayPal links 🚀



Send and receive money as easily as sending a message–just share a one-time link by text, DM, or email.



Live now in the US, and more markets soon.



Coming next: crypto support for peer-to-peer via the PayPal app—including Bitcoin, Ethereum,… pic.twitter.com/H3ZDGUBGiS — PayPal (@PayPal) September 15, 2025

Lancé initialement aux États-Unis, PayPal Links est prévu pour le Royaume-Uni, l’Italie et d’autres pays dans les mois à venir. Quant à la fiscalité aux USA, pas d’imposition sur les transferts personnels, ce qui facilite très largement les remboursement et dépenses personnels dans un cadre restreint.

Paiements crypto P2P : la prochaine étape dans l’adoption Web 3

Que ce soit sur la publication X, ou dans le communiqué publié sur le site officiel de PayPal, nous apprenons désormais que les cryptos seront pleinement intégrées dans leur solution P2P. Tel qu’affirmé :

L’expérience peer-to-peer (P2P) est sur le point d’aller encore plus loin. Les cryptomonnaies seront bientôt intégrée dans le nouveau flux de paiement P2P de PayPal dans l’application. Cela permettra aux utilisateurs de PayPal aux États-Unis d’envoyer facilement des bitcoins, des ethers, des PYUSD et bien d’autres cryptomonnaies vers PayPal (…) ainsi qu’un nombre croissant de portefeuilles numériques à travers le monde.

Très concrètement, cette annonce quant à l’intégration future des cryptomonnaies est lisible de deux manières différentes :

D’une part, une portée symbolique, faisant de PayPal un futur acteur majeur du paiement P2P dans le Web 3.

dans le Web 3. D’autre part, une portée stratégique en s’ouvrant à de nouvelles parts de marché, l’objectif étant d’améliorer l’intégration du PYUSD dans la DeFi tout en accentuant sa capitalisation et le nombre d’utilisateurs.

Ainsi, très favorablement accueillie sur les réseaux, cette décision pourrait très largement influencer la concurrence et accélérer l’intégration des cryptomonnaies dans des solutions de paiement traditionnelles.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

