Faire mieux que XRP : 4 memecoins qui vont bientôt rebondir pour faire X5

Le marché crypto regorge de surprises. Malgré la chute de nombreux altcoins, certains memecoins tiennent bon, pendant que d’autres s’apprêtent à devenir publics. Aujourd’hui, découvrez 4 memecoins à surveiller au regard du fort potentiel dont ils disposent.

Pepenode : le tout premier memecoin mine-to-earn

Tout d’abord, nous pouvons nous pencher sur le jeton $PEPENODE. Actuellement en prévente avec le projet du même nom depuis quelques jours, ce sont déjà plus de 500 000 dollars de fonds levés.

Pour la toute première fois, un memecoin permet de créer son propre rig de minage virtuel, acheter des noeuds, créer son serveur et obtenir des rendements passifs. Habituellement, les memecoins ne proposent rien hormis de la spéculation et la construction d’une communauté. En plus, les utilisateurs pourront obtenir des airdrops, ce qui est une première sur le marché.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Avec une roadmap complète, ce n’est qu’une question de temps avant que le TGE puisse prendre place. Détenir du $PEPENODE, c’est l’exposition à de multiples narratives en complément des memecoins.

Dogecoin : le memecoin historique qui rebondira toujours

Dans un second temps, revenons aux fondamentaux du marché. Le dogecoin est le memecoin historique du marché ($DOGE). Ayant marqué de très belles performances en 2021, sera-t-il capable de reproduire la même chose durant les prochains mois ?

Bien qu’il soit toujours dans une phase de latéralisation, la tendance à long terme est haussière avec des creux et sommets ascendants. L’objectif actuel est un passage à plus de 0,25 dollar de manière durable. S’il y parvient, il se dirigera dans un premier temps sur les sommets de 2024 autour des 0,49 dollars. Avec le dépôt d’ETF $DOGE par certains institutionnels, le marché croit en la capacité de ce memecoin à perdurer, s’installer comme un actif incontournable.

PENGU : un actif idéal pour profiter de solana

Pendant ce temps, sur d’autres blockchains, les memecoins bougent également. Par exemple, le $PENGU du projet Pudgy Penguins attire toujours des investisseurs. Entre le mois d’avril et de juillet, le cours a marqué une hausse de 1 100 %, une dynamique qui résulte indirectement du rebond sur solana.

Ayant marqué une baisse de 35 % en un mois et demi, $PENGU redevient progressivement intéressant à l’achat. Pendant ce temps, Solana défend la zone des 200 dollars et surperforme le reste du marché.

Un retour vers les 260 dollars profitera directement aux projets phares de sa blockchain, notamment $PENGU qui pourrait bénéficier de nouvelles liquidités d’ici la fin d’année.

WEPE : le memecoin qui s’étend sur de nouvelles blockchains

Pour conclure ce classement des 4 memecoins à surveiller, WEPE est idéal. Ayant été lancé quelques mois plus tôt sur ethereum, ce fut la meilleure prévente de 2024 : plus de 70 millions de dollars levés. Le même schéma semble se reproduire. Wall Street Pepe lance une seconde prévente à l’occasion du lancement sur Solana.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Pourquoi WEPE est un actif attractif ?

Un actif qui repose sur la narrative du célèbre $PEPE.

Une communauté active et des avantages pour les holders en créant une communauté de traders.

Une interface intuitive, déjà 2,5 millions de dollars de fonds levés.

Avec une tokenomics attractive, WEPE a un potentiel de hausse plutôtconséquent. Meilleur memecoin pour 2025 ? Bien qu’il ne soit toujours pas disponible, son lancement est attendu par les marchés. Ce sera l’occasion de relancer une tendance haussière pour l’ensemble du secteur.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

