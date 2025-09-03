Ruée institutionnelle sur l’ETH : 3,7 milliards en attente de staking

Depuis deux ans, jamais Ethereum n’avait suscité un tel engouement. En septembre 2025, plus de 860 000 ETH, soit 3,7 milliards de dollars, patientent dans la file d’attente du staking. Derrière ces chiffres se cache un phénomène inédit : les investisseurs institutionnels s’emparent massivement d’Ethereum. Assiste-t-on à une simple parenthèse haussière ou au début d’une nouvelle ère pour l’ETH ?

Le retour d’un engouement massif pour le staking

Ethereum retrouve un niveau d’activité inédit. La file d’attente pour entrer en staking a grimpé à 860 369 ETH, soit près de 3,7 milliards de dollars. C’est la première fois depuis septembre 2023 que le réseau enregistre une telle pression à l’entrée.

Ce phénomène n’est pas anodin. Selon Everstake, cette vague traduit un regain de confiance dans la valeur long terme d’Ethereum. Les validateurs veulent sécuriser le réseau et profiter de rendements jugés attractifs. Le contexte joue aussi en faveur du staking : prix de l’ETH en hausse et frais de gaz historiquement bas.

Les institutionnels en première ligne

La véritable nouveauté vient des acteurs institutionnels. Des fonds spécialisés et des trésoreries d’entreprise injectent désormais des montants colossaux. Plus de 4,7 millions d’ETH, représentant environ 20,4 milliards de dollars, sont déjà détenus par plus de 70 sociétés et fonds, selon StrategicEtherReserve.

La majorité d’entre eux choisissent de mettre leurs avoirs en staking. Objectif : transformer une réserve passive en source de rendement régulier. Cette dynamique explique largement la hausse de la file d’attente d’entrée. Elle confirme aussi qu’Ethereum s’impose comme une réserve de valeur institutionnelle, au même titre que le Bitcoin.

L’inquiétude sur les sorties se dissipe

Il y a encore quelques jours, l’attention se portait sur la file de sortie, qui avait franchi le seuil symbolique du million d’ETH fin août. Certains craignaient une vague de ventes susceptible de peser sur le marché.

Mais la tendance s’inverse. La file de sortie a reculé de 20 %, ce qui atténue les risques de liquidations massives. Au total, le réseau compte désormais 35,7 millions d’ETH stakés, soit environ 31 % de l’offre en circulation, selon Ultrasound.Money.

Impact immédiat sur le prix

Paradoxalement, l’ETH ne profite pas encore pleinement de cette dynamique. La cryptomonnaie avance de seulement 4% sur la journée à environ 4 400 $. Depuis son ATH du 24 août, l’ETH a perdu 12,4 %, une correction alimentée par la prise de bénéfices côté retail.

Ce contraste est toutefois intrigant. Les institutionnels accumulent et prennent des positions relativement longues via le staking. Mais étrangement, les particuliers réduisent leur exposition à court terme. En fin de compte, le prix reste sous pression malgré un socle de confiance renforcé.

Analyse : un signal fort pour l’écosystème

Ce regain d’intérêt pour le staking traduit une transformation structurelle du rôle d’Ethereum dans la finance numérique. Jusqu’ici, le staking était surtout l’affaire de validateurs indépendants, de plateformes DeFi ou d’investisseurs particuliers. Désormais, ce sont des fonds d’investissement et des trésoreries d’entreprise qui prennent la relève, avec des montants colossaux. Ainsi, il faut retenir trois signaux clés de cette tendance émergeante.

D’abord, Ethereum jouit désormais d’une confiance institutionnelle sans précédent. En effet, les acteurs de ce calibre ne s’exposent pas à la légère. Miser plusieurs milliards en staking suppose une vision long terme et une conviction que l’ETH restera un actif de référence.

Ensuite, le mécanisme de rareté sur l’ETH est renforcé. Et pour cause, plus il y a d’ETH immobilisés en staking et moins importante est la liquidité circulante sur le marché. Cela réduit la pression vendeuse et peut créer un socle favorable à une reprise haussière dès que l’appétit pour le risque reviendra. Cela dit, il faut aussi mentionner les solutions de liquid staking qui permettent de mitiger ce facteur.

Le revers de la médaille : risque d’effondrement systémique

Enfin, l’écosystème se professionnalise. En effet, l’arrivée de grandes structures change la nature du staking. On passe d’un modèle communautaire à une logique quasi-institutionnelle, où la gestion des flux s’apparente à celle d’obligations ou de produits financiers classiques.

Cependant, il existe aussi un revers. Cette concentration croissante pourrait fragiliser l’écosystème si ces mêmes institutions décidaient un jour de réduire leur exposition en masse. Dans un scénario de stress macro, la sortie simultanée de volumes institutionnels aurait un impact beaucoup plus lourd que celle de petits investisseurs dispersés.

Source : Everstake

