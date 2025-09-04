OKB vs BNB vs CRO : burns & utilités, qui domine ?

Trois tokens d’exchange, trois stratégies très différentes. BNB joue la carte de la déflation programmée et de l’utilité massive sur BNB Chain. OKB se distingue avec un burn géant et une grande rareté, tout en devenant le cœur d’une nouvelle L2. Et CRO mise sur les produits crypto grand public, mais traîne une controverse pas anodine sur sa tokenomics. Si vous vous demandez lequel a le plus d’arguments en 2025, voici un comparatif clair.

L’utilité : gaz, fonctionnalités et adoption

BNB est le carburant de BNB Chain : gaz, Launchpad, réductions de frais, staking… un token ultra intégré à son écosystème. OKB, de son côté, est maintenant le token gaz de X Layer (L2 rapide et peu coûteuse) et bénéficie d’une intégration fluide avec OKX — wallet, retraits, Jumpstart.

CRO, lui, est au cœur de Crypto.com (app, cartes de paiement, programme Level Up), et reçoit un coup de projecteur VIP puisque Trump Media prévoit d’en accumuler massivement, pour peut-être intégrer CRO à son écosystème Truth Social/Digital, un coup de pub énorme.

CRO, BNB, OKX : Qui burn le plus (et le mieux) ?

BNB a deux moyens pour burn. Le premier est l’Auto-Burn : tous les trimestres, une quantité de BNB est détruite selon une formule prenant en compte le prix et le nombre de blocs produits. Le second, plus dynamique, est le BEP-95, qui brûle en temps réel une partie des frais de chaque transaction. Résultat : en juillet 2025, 1,59 million de BNB ont été retirés de la circulation. Une performance constante et prévisible.

OKB, de son côté, a opté pour un coup d’éclat : le 15 août 2025, plus de 65 millions d’OKB ont été brûlés d’un seul coup. Puis, l’offre totale a été fixée à 21 millions de tokens. Il n’y aura donc plus de mint ni de burn. Un pari fort sur la rareté donc.

CRO, lui, avait impressionné en 2021 avec un burn historique de 70 milliards de tokens… mais a complètement inversé la tendance cette année en réémettant cette même quantité, censée servir de réserve stratégique sur dix ans. Un choix qui a suscité de nombreuses critiques.

Le verdict rapide : chacun son style, chacun son pari

Du point de vue de l’utilité et de la déflation, BNB est difficile à battre. Il combine un burn trimestriel automatique à un système de burn en temps réel, directement lié à l’activité de sa blockchain. Plus il y a de trafic, plus l’offre se réduit. C’est simple et efficace.

OKB a quant à lui opté pour une stratégie radicale : un burn massif, puis un gel total de son offre à 21 millions de tokens. Sa force repose désormais sur sa rareté et sur l’adoption de X Layer, sa nouvelle solution L2.

Enfin, CRO reste très actif dans l’écosystème Crypto.com, mais la réémission de 70 milliards de tokens en 2025 a semé le doute chez de nombreux investisseurs. Et l’investissement de Trump est un peu à double tranchant. Si le token est effectivement utilisé comme monnaie sur le réseau social du président américain, son prix pourrait exploser. Mais ce ne sont toujours que des rumeurs, si ce n’est pas le cas, le token risque de prendre un sacré coup dont il pourrait peiner à se remettre.

