CFTC nouvelle ère : Mike Selig aux commandes, cap sur 2026 pour les émetteurs crypto

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Octobre 27, 2025

Donald Trump a désigné Mike (Michael) Selig pour prendre la tête de la CFTC. La nomination ouvre une séquence décisive pour les émetteurs crypto, entre prévisibilité des règles et équilibre SEC/CFTC.

La nomination de Selig, un message politique

Après le retrait de l’option Brian Quintenz, la Maison Blanche a choisi un profil pro-innovation pour piloter la CFTC. Mike Selig a travaillé sur les dossiers actifs numériques et connaît l’appareil réglementaire. Cette orientation donne un signal aux marchés dérivés, mais aussi aux émetteurs qui visent un cadre stable en 2026.

La nomination doit tout de même être validée par le Sénat. Concrètement, le dossier passe d’abord par la commission de l’Agriculture (qui supervise la CFTC) pour une audition du candidat, puis un vote en commission. Ensuite, l’ensemble du Sénat procède au vote de confirmation en séance plénière. Le calendrier n’est pas fixe : selon l’ordre du jour et les priorités politiques, l’audition et les votes peuvent intervenir fin 2025 ou glisser début 2026.

Entre-temps, la CFTC fonctionne avec sa composition actuelle, tandis que la Maison Blanche structure sa ligne crypto. L’annonce crée des attentes, mais la capacité d’exécution dépendra du tempo parlementaire.

TRUMP SELECTS PRO-CRYPTO MICHAEL SELIG AS NEXT CFTC CHAIR — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) October 24, 2025

SEC vs CFTC : qui régule quoi en 2026 ?

Dans les faits, la CFTC supervise les dérivés (futures, options), quand la SEC revendique la compétence sur les « securities ». Bitcoin et ether restent au cœur du partage, tout comme certaines matières connexes (indices, produits composites).

Avec Selig, la CFTC pourrait resserrer sa doctrine sur les marchés dérivés crypto et pousser une coopération plus lisible avec la SEC sur les segments frontières. C’est l’enjeu : réduire l’incertitude qui pèse sur les émetteurs.

Le contexte SEC a déjà bougé en 2025. En mars, la Commission a retiré au staff le pouvoir d’ouvrir des enquêtes formelles sans vote, signe d’une reprise en main politique des procédures. Plusieurs analyses ont décrit une recherche de transparence accrue en précontentieux. Si la CFTC adopte une trajectoire convergente sous Selig, l’aléa procédural devrait reculer en 2026, au bénéfice des acteurs onshore.

Ce que regardent les émetteurs : prévisibilité, produits, enforcement

D’abord, la prévisibilité. Les émetteurs attendent une doctrine publiée, avec des critères clairs sur l’admissibilité des actifs, la garde, le reporting et les contrôles KYC/AML chez les intermédiaires. Une CFTC qui assume un rôle moteur sur les dérivés et publie une feuille de route coordonnée avec la SEC réduirait les angles morts. La nomination de Selig est une chance de clarifier la répartition des chantiers.

Ensuite, les produits. Les marchés attendent des signaux sur les futures/options crypto (CME et autres venues) et, plus largement, sur la lisibilité des produits structurés adossés à des actifs numériques. Rien d’automatique : il faudra des votes, des avis publics et, parfois, des arbitrages inter-agences. Néanmoins, un leadership CFTC stabilisé peut accélérer l’instruction des dossiers et faciliter l’accès au marché pour des émetteurs conformes.

Enfin, l’enforcement. Les entreprises demandent des procédures lisibles en amont des poursuites. La dynamique enclenchée à la SEC cette année (plus de contrôle politique sur l’ouverture des enquêtes, cadrage du Wells process) suggère un mouvement vers moins de surprise, plus de contradictoire. Si la CFTC aligne ses pratiques, l’incertitude juridique baissera, et les plans 2026 gagneront en visibilité.

President Trump has made an excellent choice in Mike Selig to lead the @CFTC.



As anyone who knows him will attest, @MikeSeligEsq is deeply knowledgeable about financial markets and passionate about modernizing our regulatory approach in order to maintain America’s… — David Sacks (@davidsacks47) October 25, 2025

Timeline et risques : de l’annonce à l’exécution

À court terme, trois jalons comptent. D’abord, l’officialisation complète du dossier au Sénat et la date d’audition. Ensuite, la composition finale de la Commission (cinq membres), qui conditionne les votes. Enfin, la publication d’agendas CFTC sur les priorités 2026 (guidances, consultations, calendriers).

Les risques sont connus. Retards de confirmation, frictions SEC/CFTC sur les actifs « limites », surextrapolations de marché sur un virage « pro-crypto » immédiat. Pour éviter les malentendus, les émetteurs devront s’en tenir aux textes et aux votes. La nomination de Selig envoie un signal. La preuve viendra d’un calendrier tenu et de décisions écrites. 2026 sera le test.

