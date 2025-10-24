Wall Street s’ouvre aux cryptos : JPMorgan autorise les prêts garantis par BTC et ETH

C’est une première majeure pour Wall Street. JPMorgan Chase, géant américain de la finance et gestionnaire de plus de 4 000 milliards de dollars d’actifs, prévoit d’autoriser ses clients institutionnels à emprunter contre leurs avoirs en Bitcoin et Ethereum d’ici la fin 2025. Une évolution qui ancre un peu plus les cryptomonnaies au cœur du système bancaire mondial.

Une décision historique signée JPMorgan

Selon Bloomberg, la banque offrira la possibilité d’utiliser directement des BTC et ETH comme collatéral pour des prêts. Les actifs seront stockés chez un dépositaire tiers, garantissant sécurité et transparence. Le programme sera déployé à l’échelle mondiale, une première pour une banque systémique américaine.

Cette annonce confirme la mutation entamée par JPMorgan depuis plusieurs mois. Après avoir accepté les ETF liés aux cryptomonnaies comme garanties de crédit, la banque passe à l’étape supérieure : l’usage direct des tokens eux-mêmes. C’est une bascule symbolique et technique qui illustre l’intégration croissante de la finance décentralisée dans le monde institutionnel.

Du test à l’adoption : la stratégie crypto de JPMorgan

Ce projet se concrétise avec un timing bien particulier. En juin dernier, JPMorgan avait déjà mené des tests avec BlackRock via le iShares Bitcoin Trust (IBIT). Il était notamment question d’expérimenter les prêts garantis par des actifs numériques. Le succès du pilote a donc ouvert la voie à une extension du modèle à d’autres fonds et institutions.

Parallèlement, la banque a développé son propre écosystème blockchain. Sa plateforme Kinexys Digital Payments permet désormais à des acteurs comme Trimont LLC de traiter des flux financiers complexes. Par ailleurs, JPMorgan a aussi lancé son jeton de dépôt numérique. Le JPMD, adossé au dollar américain et hébergé sur Coinbase Base Network, réservé à ses clients institutionnels.

Bitcoin-backed loans are here.



Borrow USDC against bitcoin, without selling it. Rolling out to US users (ex. NY) starting now. More collateral assets and regions to come. Powered by @MorphoLabs and built on @Base.



The future of finance is onchain.



Learn more:… pic.twitter.com/PoLdWLz6aV — Coinbase 🛡️ (@coinbase) January 16, 2025

Chaque initiative renforce la même direction : intégrer les cryptos au cœur du système bancaire, sans dépendre des intermédiaires externes.

L’effet domino sur Wall Street

JPMorgan n’est pas seule. D’autres géants financiers accélèrent leur transition numérique. Morgan Stanley, BNY Mellon, Fidelity et State Street étendent leurs services de garde, de trading et de produits dérivés liés aux cryptomonnaies.

Cette ouverture est facilitée par une évolution réglementaire. Aux États-Unis, la CFTC a récemment annoncé un programme pilote permettant aux stablecoins comme USDT et USDC d’être utilisés comme collatéraux tokenisés dans les marchés de dérivés. Sa présidente par intérim, Caroline Pham, y voit la “killer app” qui pourrait moderniser l’ensemble du système.

Dans le même temps, le Congrès américain avance sur une loi-cadre sur la structure des marchés crypto, levant plusieurs incertitudes pour les banques.

Pourquoi les prêts adossés à Bitcoin explosent

Pour John Glover, directeur des investissements chez Ledn, la demande pour les prêts garantis par Bitcoin “a explosé” ces dernières années. Une situation qui s’explique entre autres, par le changement de paradigme quant à la perception de l’actif. En réalité, il y a longtemps que le Bitcoin n’est plus un simple produit spéculatif. Désormais, il s’agit d’une véritable institution; un instrument financier légitime, liquide et sécurisé.

En somme, le posture pro crypto de la nouvelle administration Trump, couplée à l’approbation des ETF BTC et l’afflux de capitaux qui en a découlé, ont contribué à accélérer cette institutionnalisation. Nous évoluons désormais vers un marché où le crédit bancaire garanti par du BTC ou de l’ETH deviendra une pratique standard.

Vers une nouvelle ère du financement tokenisé

A travers ce nouveau dispositif, JPMorgan adopte désormais une posture ouvertement pro-crypto. C’est actifs dont le Bitcoin et Ethereum en particulier, n’ont plus rien de marginal et deviennent même les piliers d’une nouvelle finance mondiale.

Cette convergence entre institutions et actifs numériques ouvre la voie à une tokenisation massive du crédit. C’est le début d’une nouvelle ère où la finance traditionnelle et la blockchain cessent de s’opposer pour enfin collaborer.

Source : Bloomberg

Pour aller plus loin sur le sujet :