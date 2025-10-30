Binance sous pression : le listing du USD1 déjà dans le viseur du Sénat

L’affaire fait beaucoup de bruit dans la sphère crypto américaine. À peine une semaine après la grâce présidentielle accordée à CZ, le stablecoin USD1 est mis en avant sur Binance.US. Il n’en faut pas plus pour mettre les politiques déjà suspicieux en alerte. En cause, une suspicion de collusion entre la Maison-Blanche et les acteurs du marché.

La pilule passe très mal à Washington

Tout est parti d’un simple message publié sur X. Mardi, Binance.US annonçait fièrement le listing du USD1, un stablecoin adossé à World Liberty Financial, société directement liée à la famille Trump.

Quelques heures plus tard, le sénateur Murphy réagissait sèchement :

“Binance fait la promotion du stablecoin de Trump, une semaine après que le président a gracié le propriétaire de Binance.”

Pour Murphy, l’allusion est claire. L’enchaînement des événements entre la grâce de CZ et le listing du stablecoin n’est pas anodin ou innocent. L’élu du Connecticut parle d’un “signal inquiétant” quant à la proximité entre le pouvoir politique et les grands acteurs de la crypto-industrie.

Le fantôme de CZ hante toujours la maison

La grâce accordée à Changpeng Zhao le 23 octobre a déjà provoqué un séisme à Washington. L’ancien PDG de Binance, condamné pour violations réglementaires, s’est ainsi vu blanchi quelques mois après avoir plaidé coupable.

L’opinion publique, comme une partie du Congrès, s’est aussitôt interrogée : pourquoi cette clémence soudaine ?

D’après plusieurs médias américains, CZ aurait obtenu le soutien d’un fonds d’investissement basé à Abou Dhabi, injectant 2 milliards de dollars dans Binance via le stablecoin USD1. De quoi alimenter les soupçons d’un marché politique autour de la crypto et des capitaux étrangers.

Binance.US et Binance, deux entités, un même fardeau

Officiellement, Binance.US et Binance.com sont des entreprises distinctes. En pratique, leurs noms, leurs dirigeants et leurs infrastructures entretiennent une proximité difficile à ignorer. Et c’est précisément ce flou que les sénateurs veulent éclaircir.

Le bureau de Chris Murphy n’a pas encore reçu de réponse de Binance.US. Dans le même temps, la plateforme reste silencieuse sur ses liens éventuels avec World Liberty Financial.

Du côté de l’entreprise, on évoque en interne une “tempête médiatique passagère”. Mais à Washington, le ton monte. Plusieurs élus exigent une enquête formelle sur les conditions de la grâce présidentielle et sur la légalité du lancement de l’USD1.

La méfiance grandit au Congrès américain

L’affaire Zhao intervient dans un climat déjà tendu. Depuis le début de l’année, la Maison-Blanche fait face à une série de critiques concernant ses liens présumés avec les lobbys crypto. Et l’USD1, adossé à la marque Trump, tombe à un moment politiquement explosif.

Lundi, le représentant Ro Khanna, démocrate de Californie, a annoncé vouloir interdire aux présidents, à leur famille et aux membres du Congrès de trader des cryptomonnaies. Il cite explicitement le cas de CZ, qu’il qualifie de “corruption flagrante au sommet de l’État”.

Dans une lettre adressée au Département de la Justice, sept sénateurs ont également dénoncé un message dangereux. Pour les dirigeants de la crypto et les criminels en col blanc, cela pourrait s’assimiler à un sauf conduit pour “agir en toute impunité”.

Un signal fort envoyé à la régulation mondiale

Pour plusieurs observateurs, cette affaire va bien au-delà du cas spécifique Binance. En réalité, elle dépeint de façon assez précise, l’actuel fragilité du dialogue entre les politique et la crypto aux USA. A terme, la politisation croissante du secteur risque de peser lourd sur la confiance des investisseurs.

Depuis le retour de Trump à la tête de la Maison-Blanche, les États-Unis affichent une position assez pro crypto. A bien des égards, le pays inspire le mouvement de régulation mondiale. Mais pour certains analystes, cette polémique pourrait retarder les discussions autour d’un cadre réglementaire national.

Pour l’heure, Binance.US évolue sur une ligne de crête avec ce dossier. Le stablecoin USD1, débute son existence dans un climat de méfiance et de controverse.

Source : Chris Murphy

