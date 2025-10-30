XRP perd 11 milliards $ en une journée, pourtant les réserves s’effondrent sur Binance

C’est une journée bien décevante pour XRP qui voit s’échapper près de 11 milliards $. En l’espace de 24 heures, sa capitalisation est ainsi passée de 159,2 à 148,5 milliards. Mais derrière cette chute apparente, les signaux de fond racontent une toute autre histoire. Les réserves de XRP sur Binance fondent à vitesse grand V. La signification, vous la connaissez n’est-ce pas ?

XRP en correction violente sur fond de fragilité

Ripple va probablement clôturer cette séance sur une correction de 6,5 % ramenant le prix du XRP vers 2,40 $. C’est son niveau le plus bas de la semaine. Et c’est loin d’être un cas isolé. En fait, l’ensemble du marché crypto a subi un revers cette semaine. Les dix plus grandes capitalisations ont toutes viré dans le rouge, de Bitcoin à Solana.

Justement, Solana s’est effondrée de plus de 6 %, égalant presque la baisse de XRP. Une correction généralisée, nourrie par les prises de bénéfices après un mois d’octobre particulièrement dynamique et les craintes d’un nouveau resserrement monétaire aux États-Unis.

Pourtant, cette chute brutale du XRP n’a pas provoqué d’exode massif des investisseurs. Au contraire : plusieurs indicateurs on-chain montrent une activité en coulisse qui intrigue les analystes.

Binance voit ses réserves XRP plonger à 2,74 milliards

Les réserves de XRP sur Binance ont chuté à 2,74 milliards de jetons. C’est l’un des plus bas niveaux de liquidité sur l’exchange depuis le début de l’année. C’est un mouvement discret mais lourd de sens en filigrane. Les “smart money” retirent leurs fonds pour les transférer vers des solutions de stockage comme Best Wallet.

Dans le jargon crypto, ce type de tactique est généralement le prélude d’une phase de hausse. A minima, cela traduit le sentiment global de ces acteurs vis-à-vis du jeton. Si l’offre se contracte pendant que la demande est stable ou en augmentation, la pression à la vente finit presque toujours par s’inverser.

“Ce n’est pas de la panique mais plutôt de l’accumulation,” résume Xaif Crypto. Les investisseurs avisés profitent de la faiblesse actuelle pour se repositionner hors des exchanges. En règle générale, les retraits massif ont souvent précédé les explosions, le marché s’asséchant peu à peu avant de repartir à la hausse.

Les baleines reviennent discrètement à l’achat

Cette semaine, les portefeuilles détenant plus de 10 millions de XRP ont vu leurs positions s’accroître de plus de 560 millions de dollars en XRP. Une observation en déphasage net avec l’incertitude ambiante du marché.

Une accumulation lente, constante et silencieuse trahit la stratégie des gros portefeuilles qui se renflouent pendant que les particuliers en l’occurrence, sont attentistes. Pour beaucoup, ce positionnement est soutenu par les récents fondamentaux.

En effet, Ripple continue d’étendre ses partenariats dans le secteur des paiements internationaux. Le marché est estimé à 187 000 milliards de dollars par an. Les discussions en cours avec plusieurs banques et fintechs renforcent l’idée d’une adoption réelle avec à terme, une toile gigantissime.

Un XRP sous pression, mais une utilité croissante

À court terme, le XRP reste sous pression souffrant notamment d’une volatilité toujours importante. Mais au-delà de la nervosité des traders sur le court terme, XRP prend de plus en plus, des allures de ticket gagnant à long terme.

Par exemple, les flux d’investissement sur les produits XRP ont dépassé 84 millions de dollars sur la seule semaine du 24 octobre. CoinShares rapporte d’ailleurs, que le total annuel de cette rubrique est à près de 2 milliards.

Dans le même temps, les perspectives de nouveaux ETF XRP renforcent le sentiment haussier autour du jeton. Un ressort d’optimisme qui se comprime depuis longtemps. D’ailleurs, la comparaison avec Solana, dont l’ETF a généré 56 millions $ de volume dès son premier jour à New York, alimente les prévisions les plus folles.

Luke Judges, responsable des partenariats chez RippleX, a d’ailleurs laissé entendre que l’arrivée de l’ETF XRP pourrait surpasser celle de Solana en termes de liquidité et d’intérêt institutionnel. Si ce ressort optimiste ne casse pas, alors sa libération se très probablement d’anthologie.

