BNB, BEST, OKB : les cryptos de plateformes d’échange à ne pas louper en 2025

Globalement, depuis quelques jours, les cryptomonnaies natives des plateformes d’échange enregistrent de belles performances. Retour des particuliers et signal majeur du début d’une altcoin season ? Aujourd’hui, nous vous proposons une liste d’actifs à surveiller et une meilleure alternative que les solutions centralisées.

Best Wallet : une solution décentralisée reconnue par le marché

Avant de parler des cryptomonnaies qui correspondent aux plateformes centralisées, nous vous proposons une mise en lumière de Best Wallet. Face à la faillite de FTX et Celsius, 2022 a enregistré des sorties records vers les portefeuilles non-custodial.

Après l’hégémonie de Metamask et Trust Wallet durant plusieurs années, des solutions bien plus performantes se positionnent comme les nouveaux leaders : Phantom, Rabby Wallet et Best Wallet. Ici, c’est ce dernier qui nous intéresse, mais pour quelle raison ?

Best Wallet est un portefeuille crypto ayant été lancé en 2024, connaissant une croissance fulgurante sur ces derniers mois pour atteindre plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs. Compatible avec plus de 60 blockchains, l’intégration d’un launchpad, d’un DEX natif et la distribution d’airdrops en font une solution de choix.

Avec sa crypto native $BEST, actuellement en prévente et ayant levé plus de 15 millions de dollars, le projet est prêt pour un listing public. Apportant des avantages comme la réduction des frais ou l’accès exclusif à certains actifs, son architecture non-custodial et son haut degré de sécurité séduisent fortement. Ne tardez donc pas à vous pencher sur ce projet.

Le marche stagne, les cryptos de CEX décollent

Pendant que les solutions décentralisées se déploient, les plateformes centralisées connaissent également une belle période de croissance. ByBit, OKX, MEXC ou Bitget : le marché se fragmente, la position de leader historique de Binance se réduit progressivement, bien que cela puisse prendre beaucoup de temps.

Malgré le ralentissement d’une très grande majorité des cryptomonnaies, celles qui sont issues des plateformes d’échanges performent bien. Que ce soit BGB (Bitget), BNB (Binance), OKB (OKX) ou GT (Gate.io), elles sont majoritairement dans le vert sur ces trente derniers jours. Cela en fait des actifs à surveiller sur les prochains mois. Des actifs fort dans un tel contexte ont des chances de surperformer le marché si ethereum et bitcoin repartent à la hausse.

Indirectement, cela signifie que la liquidité refait son entrée sur les plateformes d’échange centralisées. Généralement, ces actifs apportent des avantages : frais réduits selon le nombre de jetons détenus, accès à des airdrops, produits financiers avec de meilleurs rendements et bien plus encore selon la plateforme.

Décentralisation : un rêve utopiste pour le Web 3

Concrètement, ce mouvement haussier pose des questions sur la portée de la décentralisation. Malgré une large gamme de solutions non-custodial, beaucoup adoptent des CEX, faute de connaissances dans la DeFi ainsi qu’un manque de maîtrise de certaines solutions, quant bien même certains projets comme Best Wallet apportent une navigation intuitive.

Rêve utopiste, quête incertaine et centralisation assurée du marché ? Les enjeux sont nombreux en raison de l’institutionnalisation croissante du marché crypto, de la détention d’une part importante des bitcoin au sein d’entreprises, et d’un essoufflement de certains portefeuilles en faveur des CEX. Avec un second FTX, le marché aurait du mal à se relever.

Cependant, « Too big to fail » ? Le hack de ByBit par le groupe Lazarus met en exergue la solidarité entre les plateformes crypto. Impossible de voir un nouvel épisode se reproduire trois années après la période noire que le marché crypto a connu. En ce sens, obtenir la décentralisation totale du marché est impossible, ou du moins, avec son lot de risques.

