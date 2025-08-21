OKB en hausse de 70 % : OKX, concurrent de binance et meilleure crypto pour 2025 ?

Les plateformes d’échanges se multiplient sur le marché ces dernières années. Malgré la faillite de FTX, les turbulences autour de Celsius et l’échec de Terra Luna avec l’UST (bien que ce fut plutôt décentralisé), le marché a rapidement oublié cette période noire. Cela laisse place à l’expansion de nouveaux acteurs comme Bitget, MEXC ou OKX. Ce dernier connaît une croissance fulgurante. Jusqu’où cela ira ? Faisons le point.

Réduction de l’offre en circulation et nouveaux sommets pour OKB

Quelques jours plus tôt, OKX a brûlé près de 26 milliards de dollars en $OKB (jeton natif de sa plateforme d’échange). Avec une offre totale de 300 millions de jetons, la réduction ayant eu lieu quelques jours plus tôt est considérable, ce qui explique la flambée haussière de ces derniers jours.

Se positionnant à la 30ème position sur Coinmarketcap, OKB connaît une hausse de 340 % sur ces 30 derniers jours.

Dépassant les 212 dollars, le cours ne cesse de marquer de nouveaux sommets et devrait continuer en ce sens à mesure que la plateforme gagnera en ampleur, attirera de nouveaux utilisateurs. D’une certaine manière, la hausse du cours d’une crypto est le meilleur marketing.

OKX : une expansion rapide et efficace à travers le globe

Avec plus de 50 millions de dollars, OKX est présent dans près de 100 pays. Notant une croissance annuelle qui est proche des 40 %, cette plateforme qui fut autrefois reléguée au second plan par les utilisateurs se positionne dans le TOP 5 du marché sur les volumes spot.

Avec une liquidité moyenne notée à hauteur de 740 selon les données Coinmarketcap, la plateforme propose près de 345 cryptomonnaies différentes et de nombreux produits dérivés. Au Q2 2025, selon TokenInsight, OKX détient près de 15 % de part de marchés avec un volume journalier moyen qui s’approche des 7 milliards de dollars.

Quelques mois plus tôt, OKX a obtenu la licence MiCA, en vigueur depuis 2025. Cela ouvre donc la plateforme asiatique à un marché européen de plusieurs centaines de millions de citoyens et 27 États membres. Ayant obtenu en parallèle une licence MiFID II, cela permettra à OKX de fournir de nouveaux véhicules d’investissement et déployer de nouveaux services en totale conformité.

Concurrent de Binance avec OKB et BNB ?

En ce sens, OKX se positionne comme un concurrent direct de Binance. Cependant, les services disponibles sont moins exhaustifs, la Binance Smart Chain s’est positionné comme un leader quelques années plus tôt et Binance est présent sur le marché depuis bien plus longtemps.

Cependant, tel qu’évoqué plus tôt dans l’article, la meilleure publicité d’un projet, ce sont les performances de son actif. L’ascension d’OKB sur ces derniers jours marque très probablement un tournant qui ouvrira la voie à un bras de fer concurrentiel entre Binance et OKX, deux mastodontes du marché à ce jour. Ainsi, si vous souhaitez avoir notre avis sur OKX, découvrez notre article exclusif en la matière.

Pour aller plus loin sur le sujet :