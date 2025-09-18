BNB, AVAX et DOT en feu sur les contrats à terme

La décision de la Réserve fédérale américaine de baisser ses taux a déclenché une vague haussière sur le marché crypto. Le Bitcoin s’approche des 117 300 $, mais sa domination recule. Les investisseurs se tournent vers les altcoins, attirés par leur potentiel de performance supérieure. Dans le même temps, la finance décentralisée (DeFi) retrouve des couleurs. Le total value locked (TVL) atteint 170 milliards $, un plus haut depuis avril 2022. Un regain de confiance qui se reflète dans l’activité des contrats à terme avec les jetons suivants.

Futures : BNB, AVAX et DOT dominent un rallye alimenté par la Fed

Sur le segment des dérivés, BNB, AVAX et DOT se distinguent. Les trois tokens affichent une hausse à deux chiffres de leur open interest en 24 heures. Cette dynamique s’ajoute à des gains de prix compris entre +5 % et +9 %.

A en juger par l’actuelle tendance, les traders exploitent des positions à effet de levier pour s’exposer massivement à ces actifs. Contrairement au Bitcoin, dont l’open interest baisse malgré la progression du prix, ces altcoins attirent de plus en plus de positions Long. Un décalage qui est donc caractéristique d’une réorientation de l’appétit spéculatif.

Nouvel ATH pour BNB, des positions à leviers pour AVAX et DOT

BNB a dépassé pour la première fois la barre des 1 000 $. Un jalon qui confirme l’accélération de l’élan. Le token bénéficie à la fois d’un intérêt croissant sur les produits dérivés et d’un soutien conséquent du marché spot. Pour beaucoup d’analystes, cette percée ouvre la voie à de nouveaux records.

Avalanche (AVAX) et Polkadot (DOT) suivent la même trajectoire sur les positions à levier. Les volumes de contrats à terme explosent, confirmant une conviction haussière. Cette poussée est soutenue par une amélioration technique des deux réseaux et un retour des capitaux dans les écosystèmes de smart contracts alternatifs.

En définitive, ces différents niveaux traduisent un mouvement d’ensemble. Le marché altcoin affiche un regain d’intérêt après des lectures RSI jugées survendues. Plusieurs jetons ont bondi de plus de 10 % en 24 heures.

Prudence malgré l’euphorie

Malgré ce contexte positif, certains analystes appellent à la prudence. Les flux d’ETF montrent une journée de sorties nettes, et les entrées en hausse sur les plateformes d’échanges suggèrent des prises de bénéfices.

Sur Deribit, les options Bitcoin reflètent une légère préférence pour les ordres « puts » à échéance mars, signe que la prudence reste présente. Pour Ethereum en revanche, les options demeurent haussières sur toutes les maturités.

Un marché en rotation

La flambée de BNB, AVAX et DOT sur les contrats à terme illustre une rotation classique. Lorsque le Bitcoin consolide, les capitaux se déplacent vers des actifs plus volatils.

L’opportunité est réelle pour les traders prêts à surfer sur le levier. Mais l’équilibre reste fragile. Si le VIX boursier ou les taux obligataires rappellent la volatilité globale, la correction pourrait être aussi rapide que la hausse. En clair, BNB, AVAX et DOT sont en feu, mais le marché reste sous tension.

Source : DefiLlama

