Polkadot change sa tokenomics : un hard cap à 2,1 milliards de DOT voté à 81 %

C’est officiel : Polkadot vient de voter un plafond maximal pour son token natif, le DOT. Désormais, il n’y aura jamais plus de 2,1 milliards de DOT en circulation. Une décision approuvée à 81 % par la communauté, et qui pourrait tout changer pour l’avenir du projet. Car cette limite introduit un élément clé dans l’univers crypto : la rareté.

Un changement validé à 81 % : le hard cap est en place

Moins d’inflation, plus de prévisibilité, une tokenomics plus propre… Ce virage stratégique pourrait bien relancer l’intérêt autour de Polkadot.

La communauté Polkadot s’est prononcée via le Référendum 1710, et le résultat est clair : plus de 4 votes sur 5 étaient en faveur d’un hard cap à 2,1 milliards de tokens DOT. Jusqu’ici, il n’y avait aucune limite : Polkadot fonctionnait avec une inflation programmée de 120 millions de DOT émis par an, sans plafond.

Avec cette décision, on passe à une nouvelle ère. Aujourd’hui, environ 1,6 milliard de DOT sont déjà en circulation. Il ne reste donc plus que 500 millions de tokens possibles à émettre dans le futur. Une évolution majeure qui rapproche Polkadot des modèles d’actifs rares comme Bitcoin ou BNB, et qui pourrait rassurer pas mal d’investisseurs.

Pourquoi c’est important pour le prix du DOT

On ne pourra plus créer du DOT à l’infini. Et quand un token devient plus rare, son prix a tendance à monter avec le temps. Moins de nouveaux tokens = moins de ventes, surtout de la part de ceux qui gagnent du DOT en le stakant.

C’est aussi un pas stratégique pour attirer les investisseurs institutionnels, qui préfèrent souvent des actifs prévisibles, bien cadrés et durables. En d’autres termes, ce hard cap ne sert pas juste à faire joli : il rend le DOT plus sexy pour les gros portefeuilles, tout en renforçant la crédibilité du projet.

Une nouvelle inflation « step by step » dès 2026 pour Polkadot

Le changement ne se fera pas du jour au lendemain. À partir de mars 2026, Polkadot mettra en place un système d’émission appelé Hard Pressure Model. L’inflation continuera encore un peu, mais elle sera réduite tous les deux ans, de manière progressive et contrôlée.

L’objectif est simple : atteindre 1,91 milliard de DOT en circulation d’ici 2040, tout en restant sous le cap des 2,1 milliards. À titre de comparaison, sans ce changement, l’offre aurait dépassé les 3,4 milliards de tokens dans les mêmes délais. Cette transition douce permet de freiner l’inflation tout en laissant le temps au réseau de s’adapter.

Un pari sur la confiance et la stabilité pour le DOT

Ce hard cap, c’est aussi un message à toute l’industrie : Polkadot se structure, pense long terme, et veut construire un modèle économique plus sain. C’est exactement le genre de décision qu’aiment les investisseurs sérieux.

Ce vote montre aussi que la communauté a vraiment son mot à dire. Ce n’est pas une décision venue d’en haut, mais bien un vote des utilisateurs via la DAO. Preuve que Polkadot prend au sérieux son système décentralisé, et que les gens qui soutiennent le projet sont toujours là et bien impliqués.

