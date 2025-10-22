Or vs Bitcoin vs Ethereum : qui gagne vraiment sur le long terme ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 22, 2025

L’or fait un retour impressionnant en 2025, avec des records historiques et des files d’attente devant les boutiques. Mais au-delà de l’effervescence actuelle, une question mérite d’être posée : face à Bitcoin et Ethereum, que vaut vraiment l’or sur le long terme ? On a regardé les chiffres. Et ils sont sans appel.

Actif Performance sur 1 an* Performance sur 5 ans* Performance sur 10 ans* (2015-2025) Profil d’investissement Or (Gold) ≈ +45 % ≈ +60 % +263 % Valeur refuge, faible volatilité Bitcoin (BTC) ≈ +65 % ≈ +750 % +35 110 % Or numérique, rare, spéculatif Ethereum (ETH) ≈ +60 % ≈ +2 400 % +408 086 % Technologique, innovant, volatil *Estimations basées sur les données TradingView.

L’or brille encore, mais surtout à court terme

Depuis le début de l’année, l’or fait un très joli parcours. Il a franchi la barre symbolique des 4 000 $ l’once, atteignant même des sommets historiques. La raison ? Incertitudes géopolitiques, ralentissement de l’économie mondiale, et volonté des banques centrales de se dédollariser. Rien de mieux qu’un bon vieux lingot pour rassurer les marchés.

Lines to buy gold in australia and hong kong…..

we live in interesting times pic.twitter.com/vIBn2KhxPm — Silentmax (@silentmax) October 16, 2025

Côté particuliers, la ruée est bien là : en Asie, les files d’attente s’allongent devant les boutiques de métaux précieux. En un an, l’or a progressé d’environ +50 %, ce qui est exceptionnel pour un actif réputé stable. Oui, l’or a encore de beaux restes… mais est-ce suffisant face aux performances explosives des cryptos ?

Bitcoin domine toujours sur le long terme

Si vous élargissez le zoom, Bitcoin reste de loin le champion des dix dernières années. En 2015, un BTC valait moins de 300 dollars. Aujourd’hui, il tourne autour des 108 000 $, avec un rendement cumulé de +34 877 % selon TradingView. Même en prenant en compte ses nombreux crashs, le Bitcoin rebondit toujours plus haut.

Son succès repose sur des fondamentaux solides : offre limitée à 21 millions, halving régulier, adoption croissante. L’arrivée des ETF spot a renforcé sa légitimité auprès des institutionnels. En 2025, il a encore gagné plus de 60 % malgré la volatilité. Bref, si vous l’aviez gardé au chaud depuis 10 ans, vous ne le regretteriez pas.

Ethereum : le vrai champion caché du long terme ?

Et si le vrai gagnant, c’était Ethereum ? Créé en 2015 à un peu plus de 2,80 $ en ICO (avant de chuter à moins de 1 $), l’ETH vaut aujourd’hui près de 3 900 $. Soit une envolée de +136 000 % en dix ans. C’est presque 40 fois plus que Bitcoin, et plus de 500 fois la performance de l’or sur la même période. Oui, vous avez bien lu.

La force d’Ethereum, c’est son utilité. Ce n’est pas juste un actif spéculatif : c’est le socle de tout l’écosystème Web3. DeFi, NFT, smart contracts, staking… tout passe (ou est passé) par lui. C’est plus technique, plus risqué, plus volatil, mais aussi potentiellement plus rentable. Et ça, les chiffres le prouvent.

Trois actifs, trois profils

Il n’y a pas de réponse unique. Chaque actif a ses avantages et ses moments de gloire.

L’ or rassure : il protège contre l’inflation et les crises.

rassure : il protège contre l’inflation et les crises. Le Bitcoin est une version numérique, rare et décentralisée.

est une version numérique, rare et décentralisée. L’Ethereum, lui, représente la prochaine génération d’Internet.

Sur 12 mois, l’or fait presque jeu égal avec Bitcoin. Mais sur 5 ans, Ethereum distance tout le monde, loin devant Bitcoin et l’or. Tout dépend donc de votre vision et de votre tolérance au risque. Le long terme récompense ceux qui savent patienter, mais aussi ceux qui diversifient intelligemment.

Source : TradingView, CoinMarketCap, MacroTrends

Pour aller plus loin sur le sujet :