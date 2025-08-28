Le budget national sur la blockchain pour la transparence : un député philippin amorce l’idée

Le pays s’ouvre progressivement aux cryptomonnaies. La blockchain, solution idéale pour résoudre certains problèmes de l’État et gagner en transparence ? Cette idée émerge progressivement chez certains politiques, une solution séduisante qui heurte toutefois le pays à des défis techniques.

Best Wallet : une solution de conservation idéale pour vos cryptos

La blockchain au service de l’État ? Cela pose des questions sur le risque progressif de contrôle sur les citoyens. Pour cela, à la différence des plateformes centralisées, de nombreux wallet Web 3 émergent ces derniers mois en apportant une protection de la vie privée.

Best Wallet se positionne comme l’un des portefeuilles avec l’écosystème le plus complet. On y retrouve des airdrops, la compatibilité avec 60 blockchains, l’intégration d’un DEX et d’un launchpad natif, sans compter sur la réduction des frais ou les rendements en staking.

Pour cela, participer à la prévente du jeton $BEST est le moyen d’en profiter. Avec l’intégration du code PIN, du 2FA et de la biométrie, Best Wallet est une solution de choix pour conserver ses cryptomonnaies à long terme et sortir de l’influence étatique.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

L’émergence d’une nouvelle proposition aux Philippines

Dans le cadre du Manila Tech Summit 2025, ayant eu lieu le 26 et 27 août, le sénateur Bam Aquino a fait une proposition audacieuse. Il propose l’enregistrement de la gestion du budget de l’État sur une blockchain publique. L’objectif sous-jacente est la traçabilité et la transparence pour les citoyens.

Si cela prend vie, les Philippines serait le premier pays dans le monde à rendre son budget disponible directement sur la blockchain. D’après les informations rapportées par certains médias anglophones, un projet de loi serait en cours d’élaboration pour les prochaines semaines.

À long terme, une telle mesure rendrait immuable et vérifiable l’ensemble des dépenses publiques et mieux comprendre les dépenses de l’État. Toutefois, les enjeux sont nombreux en matière d’intéropérabilité, de scalabilité et de sécurité.

Trouver un système qui supportera la totalité du budget, en évitant les altérations, demande de la recherche et une analyse en amont des différentes solutions disponibles. Par exemple, se présentent Ethereum, Solana et bien plus encore…

Les Philippines : un terrain fertile aux cryptomonnaies et au Web 3

Cette idée, émise par le Sénateur Bam Aquino, n’est pas sortie du chapeau. Le Department of Budget and Management (BDM) publie depuis déjà certains documents sur la blockchain avec le réseau Polygon par le biais de BayaniChain. Ce dernier s’aligne avec la vision du sénateur. Toutefois, il n’a pas été sollicité sur le sujet pour le moment.

Plus largement, aux Philippines, le pays se tourne progressivement vers l’industrie crypto. En juin dernier fut publié le Philippin Blockchain Report 2025. Celui-ci met en lumière l’adoption croissance du marché. Détenant l’un des taux d’adoption les plus élevé dans le monde selon BuyBitcoinWorldWide, c’est la question d’une réserve stratégique bitcoin qui prend place désormais.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :