Kanye West : le token YZY s’effondre, 74 % des investisseurs ruinés

Le lancement du token YZY, porté par Kanye West sur Solana, devait marquer l’arrivée fracassante d’une célébrité dans l’univers crypto. Or, l’euphorie initiale s’est transformée en désillusion. En effet, en moins de 24 heures, la majorité des investisseurs ont subi des pertes colossales, confirmant une tendance inquiétante autour des memecoins de célébrités.

Un lancement spectaculaire suivi d’un crash brutal

Dès son introduction, le YZY a connu une envolée vertigineuse. En l’espace d’une heure seulement, son prix a grimpé de 1 400 %, atteignant 3 dollars pour une capitalisation de 3 milliards. Ce rallye fulgurant a immédiatement attiré des milliers de portefeuilles, portés par l’image et la notoriété du rappeur.

Cependant, la chute fut tout aussi rapide. En moins d’une journée, le token a perdu 74 % de sa valeur, revenant autour de 0,77 dollar. Cette dégringolade a entraîné un véritable bain de sang pour les investisseurs particuliers, nombreux à avoir acheté au sommet.

Ainsi, l’enthousiasme initial s’est mué en désillusion, renforçant les critiques déjà fortes contre les memecoins lancés par des figures publiques.

Des pertes concentrées chez les petits investisseurs

L’analyse on-chain révèle un constat sans appel. Sur les 70 201 adresses actives, près de 74 % ont enregistré des pertes, soit environ 51 862 portefeuilles. La perte cumulée est estimée à 74,8 millions de dollars, une somme qui illustre l’ampleur du désastre.

À l’inverse, seuls 13 portefeuilles ont généré plus d’un million de dollars de gains, pour un total de 24,5 millions. Ces adresses appartiendraient à des insiders disposant d’un accès anticipé au token. En parallèle, un seul portefeuille contrôlait 87 % de l’offre initiale, laissant aux petits porteurs une marge d’action extrêmement réduite.

Cette concentration extrême a nourri les accusations de manipulation, certains observateurs parlant même de “pump and dump” orchestré.

This is worse than we thought



We received DMs pointing to another sniper: one who SHARED funds and sniped tokens ALONGSIDE Naseem in the past



There’s an elite group of snipers who dont compete but coordinate, making millions destroying charts



Story is not over https://t.co/kYT2T91Zor — Bubblemaps (@bubblemaps) August 22, 2025

Réactions et controverses autour du YZY

Le scandale du YZY s’ajoute à une série d’épisodes similaires dans le monde des memecoins de célébrités. Comme pour d’autres tokens promus par des stars, la majorité des profits a été captée par une poignée d’initiés, tandis que la masse des fans s’est retrouvée piégée.

De plus, plusieurs noms connus, comme Andrew Tate, auraient profité de l’opération grâce à des ventes stratégiques. Ces figures polarisantes n’ont fait qu’amplifier la controverse, alimentant l’idée d’un marché conçu pour enrichir quelques privilégiés au détriment du grand public.

Par ailleurs, les promesses d’un futur “écosystème bancaire YZY” se sont révélées purement marketing. Derrière le vernis promotionnel, aucune innovation concrète n’était au rendez-vous, renforçant le sentiment de tromperie.

Entre piratage et chute de confiance

Comme si la situation ne suffisait pas, le compte Instagram de Kanye West aurait été compromis. Des escrocs en ont profité pour propager de fausses annonces liées au YZY, aggravant encore les pertes de certains investisseurs crédules.

My Instagram has been hacked and it’s following a fake coin



The official project is @YZY_MNY



DrZ26cKJDksVRWib3DWsjo9 eeXccc7hKhDJviiYEEZY — ye (@kanyewest) August 26, 2025

Cet épisode a considérablement terni la confiance dans le projet. Désormais, beaucoup considèrent que l’expérience YZY incarne les dérives d’un marché trop souvent dominé par des effets d’annonce, au détriment d’une réelle utilité.

En définitive, ce fiasco relance le débat sur la nécessité d’une régulation accrue. Les memecoins de célébrités, qui exploitent la notoriété pour attirer rapidement des capitaux, apparaissent de plus en plus comme des pièges financiers.

Conclusion : une mise en garde pour les investisseurs

Le cas YZY illustre parfaitement les dangers des cryptomonnaies lancées par des personnalités publiques. Derrière l’attrait de la star, la majorité des investisseurs subit des pertes massives, tandis qu’une poignée d’initiés rafle la mise.

Ainsi, ce scandale constitue un rappel nécessaire : dans un marché aussi volatil que celui des cryptos, il reste essentiel de faire preuve de prudence, de diversifier ses investissements et de ne jamais céder à la seule hype médiatique.

Sources : Bubblemaps

