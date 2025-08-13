Ethereum explose vers nouvel ATH : traders en panique et 294 M$ de positions liquidées

La tension est montée d’un cran sur les marchés crypto au cours des dernières 24 heures. Ethereum (ETH), porté par le boost d’une hausse fulgurante, est venu flirter avec son ATH. Arthur Hayes l’avait pourtant dit. Mais quelques irréductibles viennent encore d’en faire les frais. Plus de 200 millions de dollars de ventes à perte alors Ethereum continue son contre-pied d’anthologie

Ethereum, star incontestée des liquidations

Ce sont donc près de 294 millions de dollars de positions sur Ethereum ont été liquidées en une seule journée. Et vous vous en doutez probablement, l’écrasante majorité étaient des shorts, dont le total est évalué à plus de 250 millions de dollars.

Cela dit, il y a également eu un mouvement de liquidation notable sur les positions longues également. Environ 44 millions de dollars ont été vendues sur la même période. Peut-être le fait de traders en quête de prise de bénéfices.

Ce chiffre place ETH très largement en tête des actifs les plus agités du marché des produits dérivés. Les liquidations liées au Bitcoin en comparaison, sont estimées à 41,5 millions de dollars sur le même laps de temps.

Dans l’ensemble, les liquidations de positions sur le marché des produits dérivées crypto ont atteint 532 millions de dollars en 24 heures. Or, Ethereum à lui seul, compte pour près de la moitié de ce total.

Un bilan qui relate assez fidèlement l’anticipation d’une baisse de l’ETH alors même que celui-ci envoyait encore des signaux de hausse. Le rachat opéré par Arthur Hayes aurait dû motiver plus de traders à revoir leurs positions.

Mais bien mal leur en a pris. Le marché vient donc de balayer toutes ces positions avec une brutalité qui confirme l’ETH comme épicentre de la volatilité actuelle.

À moins de 5 % d’un record historique

La dernière fois qu’Ethereum a franchi son sommet absolu remonte au 10 novembre 2021. Le jeton avait alors atteint 4 878 $ au plus fort du précédent bull run. Aujourd’hui, ETH se trouve à moins de 5 % de ce niveau symbolique. Un niveau dont il ne s’était plus autant rapproché depuis plusieurs années.

Sur CoinMarketCap, ce sont désormais plus de 80 % des participants qui annoncent un ETH à 5 000 $ en 2025. C’est bien la preuve que le sentiment haussier reste largement dominant.

Mais le catalyseur le plus puissant reste peut-être la pression d’achat sur l’offre disponible. Les ETF, ainsi que certaines trésoreries d’entreprises, ont accumulé massivement de l’ETH sur les derniers mois.

On estime dorénavant que près de 8 % de l’offre mondiale d’Ethereum est verrouillée par ces entités. La liquidité disponible sur le marché en est donc d’autant plus réduite.

Traders pris au piège : Vers un test décisif des 5 000 $ ?

Cette rareté relative, couplée à une montée rapide des prix, a piégé de nombreux traders ayant misé sur un repli à court terme. La succession de liquidations forcées a amplifié le mouvement haussier, créant l’effet boule de neige qui a donné lieu à cette vente massive.

En effet, dans ce type de scénario, chaque fermeture automatique de position short alimente mécaniquement de nouveaux achats sur le marché. Par conséquent, le prix de l’actif se voit propulsé toujours plus haut.

À ce stade, le marché semble suspendu à un seul chiffre : 4 878 $. Le franchissement de ce seuil psychologique pourrait déclencher une nouvelle vague d’achats. Dans le même temps, il s’en suivrait probablement une volatilité extrême, tant les positions sont massives à proximité de l’ATH.

Source : Coinglass

