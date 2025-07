Révolution ETF : Bitcoin et Ethereum gagnent en puissance grâce à la SEC

La SEC autorise désormais les ETF Bitcoin et Ethereum à fonctionner avec un système d’échange appelé « in-kind ». Ce changement technique, mais crucial, rend ces produits beaucoup plus efficaces et attire des milliards d’investissements. On vous explique.

Ce que la SEC vient de changer

Jusqu’à présent, les ETF Bitcoin ou Ethereum devaient fonctionner en « cash only ». Cela voulait dire qu’un investisseur devait acheter ou vendre ses parts d’ETF en passant obligatoirement par des dollars, ce qui créait des frictions, des frais et parfois des délais.

La SEC a autorisé les échanges dits « in-kind ». Cela permet d’échanger directement des bitcoins ou des ethers contre des parts d’ETF, sans avoir à convertir en monnaie fiat. Cette méthode est déjà utilisée pour l’or, l’argent ou d’autres matières premières.

C’est une révolution dans la gestion de ces produits : les ETF deviennent plus simples, plus rapides, et beaucoup moins coûteux à gérer. Pour les investisseurs, cela signifie aussi plus de transparence et de stabilité.

Une bénédiction pour les gros investisseurs

Le passage au système “in-kind” n’est pas seulement un gain d’efficacité. Il offre aussi un énorme avantage fiscal, surtout pour les investisseurs institutionnels.

Aux États-Unis, ce système permet de contourner la taxation sur les plus-values, puisque les échanges entre parts d’ETF et crypto ne sont pas considérés comme des ventes classiques.

Résultat : les gestionnaires peuvent optimiser leurs portefeuilles, sans subir d’impôts immédiats.

Ces ETF peuvent même être intégrés à des enveloppes fiscales, comme les assurances-vie ou les plans de retraite, afin de réduire la fiscalité sur les gains à long terme, tout en profitant d’une exposition aux cryptos sans les contraintes techniques liées aux wallets.

En clair, l’investissement crypto devient non seulement plus simple, mais aussi plus compatible avec les règles fiscales traditionnelles. Cela pourrait donc amener une grosse vague de liquidité et booster le prix du BTC et de l’ETH

Un raz de marée d’argent institutionnel

Rien que depuis le début de l’année, plus de 50 milliards de dollars sont déjà entrés dans les ETF Bitcoin. Ethereum suit la même tendance. Fin juillet, on a même vu 18 jours consécutifs d’entrées positives dans les ETF ETH, un record.

Ces chiffres montrent clairement que les investisseurs professionnels ont confiance. Ils voient ces nouveaux ETF comme des produits sérieux, efficaces, et surtout bien encadrés par la régulation américaine.

Ces ETF peuvent pousser les prix à la hausse, mais pas à chaque achat. Avec le système in-kind, le gestionnaire doit acheter du Bitcoin ou de l’Ethereum quand il crée de nouvelles parts. Cela arrive surtout quand la demande dépasse l’offre disponible. Mais si vous achetez une part déjà en circulation, cela ne fait pas bouger le marché.

Pour le Bitcoin, la nouvelle est tombée vers 22h, heure de Paris. Le cours est brièvement monté à 119 020 $, avant de redescendre rapidement sous les 117 000 $, preuve d’une prise de bénéfices immédiate ou d’un marché déjà bien valorisé. Au moment de la rédaction, le BTC s’échange autour de 118 200 $.

Côté Ethereum, l’effet a été similaire. L’ETH a touché 3 874 $ juste après la publication, avant de redescendre progressivement jusqu’à 3 818 $, malgré l’enthousiasme autour du staking intégré à l’ETF BlackRock.

