Dogecoin vise 1,80 $ : triangle haussier renforcé par les ETF

Dogecoin se trouve actuellement dans une phase de consolidation en triangle symétrique, avec en toile de fond l’intérêt institutionnel suscité par les projets d’ETF. Cette configuration technique pourrait ouvrir la voie à un mouvement haussier d’environ 30 % à court terme, un scénario suivi de près par les traders.

Triangle symétrique : un signal clé pour Dogecoin

Depuis quelques jours, les graphiques montrent une compression des cours de Dogecoin. Les sommets deviennent progressivement plus bas, tandis que les creux remontent, dessinant une figure de triangle. Dans l’analyse technique, ce type de configuration annonce souvent une sortie brusque, haussière ou baissière.

Actuellement, le DOGE s’échange autour de 0,21-0,22 $, avec un support technique solide à 0,20–0,21 $ et une résistance à 0,23–0,25 $. Le franchissement de cette barrière pourrait ouvrir la voie à un bond d’environ 30 %, projetant ainsi la valeur du token vers 0,28–0,30 $.

Les spécialistes estiment que ce triangle agit comme une phase d’accumulation : plus la compression dure, plus l’amplitude du mouvement est forte. Pour un actif aussi sensible aux tendances communautaires et aux vagues spéculatives que Dogecoin, ce schéma attire logiquement l’attention.

L’effet ETF : un nouveau souffle pour l’adoption institutionnelle

Si le scénario technique attire les regards, le facteur fondamental lié aux ETF Dogecoin nourrit encore davantage l’optimisme. Plusieurs gestionnaires d’actifs, dont Grayscale, Bitwise et Rex-Osprey, ont récemment déposé des dossiers auprès de la SEC. Leur but : lancer des fonds indiciels adossés au DOGE.

Le marché anticipe déjà les retombées possibles. D’après Polymarket, la probabilité d’une approbation d’ici la fin de l’année atteint 70 %. Cela montre l’intérêt croissant des institutions. L’expérience des ETF sur le bitcoin et l’Ethereum a démontré combien l’arrivée de capitaux traditionnels peut transformer un marché. Un produit équivalent pour Dogecoin serait une étape majeure dans son processus d’adoption.

Un ETF adossé au DOGE simplifierait l’accès à cet actif, sans portefeuille crypto ni plateforme d’échange, tout en apportant une légitimité nouvelle à un actif longtemps perçu comme un simple “meme coin”.

Maxi Doge, nouveau venu parmi les meme coins, attire aussi l’attention. Sa presale a déjà dépassé le million de dollars, preuve d’un engouement marqué. Avec sa mascotte « gym bro Doge », ses compétitions communautaires et un staking allant jusqu’à 384 % APY, il propose une version musclée et décalée de Dogecoin, séduisant ceux qui recherchent rendement et adrénaline.

Cet engouement institutionnel, couplé aux signaux techniques, forme un double catalyseur susceptible de changer la trajectoire de Dogecoin. Le triangle en cours pourrait ainsi se transformer en rampe de lancement.

Scénarios de marché : consolidation ou envolée vers 1,80 $ ?

Le court terme reste marqué par une forte incertitude. Si Dogecoin parvient à casser la résistance de 0,25 $, les projections techniques visent d’abord 0,30 $. Certains analystes, plus optimistes, évoquent même une extension à 0,50 $, voire un retour vers 1,00 $, jusqu’à 1,80 $ si l’effet ETF se matérialise pleinement.

À l’inverse, si la cassure échoue et que le DOGE repasse sous 0,20 $, le scénario serait invalidé. Le risque serait alors une nouvelle consolidation voire un recul plus marqué. Dans un marché sensible aux annonces macroéconomiques et aux décisions de la Fed, tout signal défavorable pourrait déclencher un reflux des capitaux spéculatifs.

Dogecoin conserve des atouts. Sa communauté reste l’une des plus actives de l’écosystème et son profil atypique attire aussi bien les traders particuliers que les investisseurs. La perspective des ETF pourrait déclencher un cap inédit.

Dogecoin se trouve à la croisée des chemins : un triangle prêt à se déployer, une adoption institutionnelle possible via les ETF et un marché encore volatile. La prudence reste de mise, mais les prochains jours pourraient décider si DOGE enclenche un nouveau rallye… ou s’il doit patienter avant de viser plus haut.

