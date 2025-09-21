Bitcoin atteint un record historique d’illiquidité, un choc de l’offre en préparation

Auteur Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: Septembre 21, 2025

Un choc d’approvisionnement se manifeste sur le marché du Bitcoin en septembre 2025. Actuellement, plus de 70 % de l’offre en circulation est conservée dans des portefeuilles à long terme. Ce record illustre le concept des mains de diamant, qui désigne la faculté des investisseurs à maintenir leurs positions sans fléchir face à la volatilité du marché.

Même pendant les périodes de déclin ou de correction, les possesseurs préfèrent garder leur BTC au lieu de le céder. Ce phénomène réduit l’offre existante et contribue mécaniquement à l’augmentation des prix, propulsant le marché vers de nouveaux sommets.

Record d’accumulation par les long-term holders

On n’a jamais observé un tel niveau de rétention. Plus de 70 % de l’offre n’a pas changé depuis plus d’un an, et 57 % des bitcoins n’ont pas été déplacés depuis au moins deux ans. Cela signifie que la majorité des détenteurs croit au potentiel de long terme de l’actif et refuse de céder aux cycles de volatilité.

💥 Bitcoin illiquid supply reaches a new all-time high pic.twitter.com/w2e3edtdLW — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) September 18, 2025

Cette évolution met en évidence l’importance cruciale des détenteurs à long terme (LTHs). Ces investisseurs gardent leurs pièces pendant plus de 155 jours, ce qui restreint considérablement l’offre en circulation. Par conséquent, le marché perd progressivement en liquidité, ce qui favorise la survenance de fluctuations ascendantes rapides.

Réserves d’exchanges au plus bas depuis 7 ans

Le niveau de pression augmente également sur les plateformes d’échange. Les réserves de Bitcoin (BTC) disponibles y ont chuté à 2,4 millions d’unités, contre 3,4 millions en 2022. C’est le niveau le plus bas observé depuis sept ans.



Moins il reste de bitcoins accessibles sur les échanges, plus chaque nouvel ordre d’achat a un impact sur le prix. Cette contraction de l’offre crée un effet boule de neige : à mesure que les prix montent, la disponibilité diminue encore davantage, ce qui amplifie la volatilité haussière.

L’accumulation institutionnelle s’accélère

Les investisseurs institutionnels ajoutent une couche supplémentaire à ce phénomène. En seulement deux mois, près de 15 milliards de dollars ont été injectés dans les fonds négociés en bourse (ETFs) Bitcoin, retirant encore plus de liquidité du marché.

Bitcoin Sees Second Largest Inflow to Accumulation Addresses in 2025 – CryptoQuant pic.twitter.com/AUZjPfKX8u — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) September 18, 2025

L’autorisation des ETFs au comptant aux États-Unis a une importance cruciale. Chaque abonnement entraîne une absorption directe du BTC en circulation, renforçant ainsi la tendance à la rareté. Des acteurs tels que BlackRock, Fidelity et MicroStrategy renforcent cette tendance en amassant régulièrement de nouveaux volumes.

Une perspective macroéconomique favorable

Le contexte macroéconomique contribue également à stimuler la demande. Il est possible que la Fed réduise ses taux directeurs dans les mois futurs, en réaction à un ralentissement de la croissance et une inflation plus basse. Une stratégie monétaire de ce type rend les actifs refuges comme le Bitcoin d’autant plus attrayants.

Historiquement, les phases de croissance marquées ont constamment bénéficié de la combinaison des perturbations d’offre et d’une situation monétaire permissive. Suite au dernier halving en 2020, l’association d’un rétrécissement de l’offre et d’une montée des investissements institutionnels avait précédemment propulsé le BTC vers des sommets historiques.

Outre le Bitcoin, cette tendance pourrait également bénéficier aux altcoins ainsi qu’à l’ensemble de l’écosystème des cryptomonnaies. En règle générale, une hausse du BTC provoque un mouvement des investisseurs vers d’autres actifs numériques, consolidant par la même occasion la tendance globale à l’élargissement.

