X Chat arrive : Elon Musk dévoile une messagerie cryptée comme le Bitcoin

Novembre 1, 2025

Toujours dans une posture disruptive totalement assumée, Elon Musk agite la toile une fois de plus. Dernier épisode en date, sa nouvelle application dénommée X Chat. Sur papier, une application de messagerie en opposition directe à WhatsApp ou Telegram avec système de cryptage comme celui du BTC. Et déjà, la première version est attendue dans quelques mois.

Une messagerie indépendante et intégrée à X

L’annonce est tombée lors de son passage sur le Joe Rogan Experience Podcast. Une appli de messagerie indépendante, mais liée à X. Musk dit avoir “reconstruit tout le système de messagerie” de X pour en faire quelque chose de totalement nouveau.

X Chat est conçu pour prendre la place des DM pour les utilisateurs de X. Pour les autres, il existe également une solution dédiée qui prend la forme d’une application. Ce projet est une nouvelle ramification du nouveau visage de l’ex Twitter. Une “super app” capable de tout faire, de la communication aux paiements.

Dans cette rubrique, le but visé est la messagerie la moins vulnérable du marché. Elon Musk insiste notamment sur deux promesses : zéro publicité et aucune revente de données.

La sécurité est Bitcoin inspirée

Cela aurait été une énième annonce d’appli de messagerie sans l’approche technique de X Chat. En effet, le patron de Tesla a précisé que l’appli reposera sur un système de chiffrement pair-à-pair reprenant les code d’un mécanisme proche de la blockchain.

En d’autres termes, les messages ne transiteront pas par un serveur central. Ils passent directement d’un utilisateur à l’autre. “C’est du très bon chiffrement, et nous le testons à fond”, précise-t-il.

L’idée, simple sur le papier, reste redoutablement ambitieuse : bâtir une messagerie sans point de faiblesse central, quasiment impossible à espionner. Si Musk parvient à ses fins, X Chat pourrait devenir un modèle en matière de sécurité numérique.

Fin de la publicité ciblée : un tournant stratégique

Elon Musk veut aussi rompre avec le modèle publicitaire qui domine le secteur. Il critique ouvertement les “hooks” utilisés par des applications comme WhatsApp, ces points d’entrée qui permettent d’analyser vos conversations pour adapter les publicités.

“Si une application sait ce que vous écrivez, c’est déjà une faille de sécurité énorme”, estime-t-il. Son objectif : un service sans tracking, sans ciblage, et sans ces systèmes que les pirates pourraient détourner pour lire des messages privés.

Un choix audacieux, mais cohérent avec la ligne qu’il défend depuis la reprise de Twitter. Faire de X un espace plus libre, moins dépendant des annonceurs et des géants de la data.

Meta en ligne de mire

Derrière cette déclaration, difficile de ne pas voir une attaque directe contre Meta. Officiellement, WhatsApp affirme chiffrer ses échanges avec le protocole Signal. Mais il conserve certaines métadonnées : qui parle avec qui, à quelle heure, et à quelle fréquence. Ces informations ne sont pas cryptées, et peuvent donc être exploitées pour dresser un profil d’utilisateur.

WhatsApp ne chiffre pas non plus les sauvegardes automatiques des discussions. De plus, lorsqu’il est relié à un compte Meta, certaines de vos données sont partagées en vue de personnaliser l’expérience à travers l’écosystème.

Un pari ambitieux pour l’avenir de la messagerie

Avec X Chat, l’utilisateur est mis au contrôle total des flux. Mais sur le plan technique, c’est un défi colossal. Maintenir un chiffrement fort sur des millions d’appareils tout en gardant des performances fluides n’a rien d’évident.

Et les régulateurs, notamment en Europe, risquent de voir d’un mauvais œil un outil aussi fermé à toute surveillance. Pourtant, la méfiance envers les grandes plateformes grandit sans cesse, et la demande de confidentialité réelle explose.

Dans ce contexte, X Chat pourrait devenir la première messagerie grand public réellement chiffrée de bout en bout.

Source : The Joe Rogan Experience

