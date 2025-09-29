Le bitcoin suspendu aux décisions de Washington : le seuil des 112 000 $ tiendra-t-il ?

Le bitcoin fait face à un niveau décisif. Alors qu’il a brièvement franchi les 112 000 $, l’actif tente de consolider face à un contexte politique tendu aux États-Unis. Les débats à Washington sur l’encadrement des actifs numériques et le spectre d’un shutdown gouvernemental alimentent une nervosité palpable. Le seuil psychologique des 112 000 $ peut-il tenir ?

Cap des 112 000 $ : le bitcoin joue son équilibre fragile

Le bitcoin est dans un équilibre fragile. L’actif évolue actuellement autour de 112 119 $, en hausse de 2,4 % sur 24h.

Ce léger rebond intervient après une semaine mouvementée. Le marché fait face à des liquidations massives sur les marchés dérivés et à une incertitude persistante à Washington sur la régulation des actifs numériques. Le bitcoin a malgré tout touché un pic intraday de 112 327 $, signe d’une certaine résistance.

Les données on-chain confirment un climat de tension. D’après CoinGlass, l’open interest sur les contrats dérivés Bitcoin avoisine 19,2 milliards de dollars. Un chiffre en baisse par rapport au pic de la semaine dernière.

La baisse de l’open interest montre que nombre de positions à effet de levier ont été fermées après la vague de liquidations. Ce mouvement a réduit la pression spéculative, mais il n’a pas fait fuir les gros porteurs. Les données on-chain indiquent que plusieurs adresses qui détiennent d’importants volumes de BTC ont continué d’accumuler. Pendant ce temps, le ratio MVRV laisse entrevoir un marché encore loin de l’euphorie.

Washington pèse sur la trajectoire du bitcoin

La trajectoire du bitcoin est désormais intimement liée à l’agenda politique américain. Plusieurs textes clés sont discutés au Congrès : le Digital Asset Market Clarity Act, le Responsible Financial Innovation Act (RFIA) et le GENIUS Act. Tous visent à encadrer plus clairement les actifs numériques.

Ces textes nourrissent pour l’instant un climat d’incertitude. Un encadrement plus strict des stablecoins ou des produits dérivés risquerait de réduire les volumes et de fragiliser le marché. À l’inverse, des règles fiscales et prudentielles plus claires offriraient un point d’appui attendu par les investisseurs institutionnels.

Le risque de shutdown à Washington complique encore la donne. Une paralysie budgétaire repousserait l’examen de ces projets et limiterait l’action de la SEC comme de la CFTC. Pour les marchés, ce décalage crée un vide réglementaire qui entretient la nervosité à court terme.

Tiendra-t-il ? Les scénarios autour du seuil des 112 000 $

Deux trajectoires se dessinent. Dans un scénario haussier, le bitcoin parvient à défendre les 112 000 $ et reprend la marche en avant. Un retour progressif vers 120 000–125 000 $ serait alors envisageable, porté par des flux institutionnels stables et une lecture plus claire des projets de loi.

À l’inverse, une rupture sous les 112 000 $ ramènerait l’actif vers la zone des 105 000–108 000 $, voire un test des 100 000 $ en cas de mauvaise surprise réglementaire. Les prochains jours dépendront des volumes observés sur les plateformes, des flux entrants dans les ETFs Bitcoin et du calendrier politique à Washington.

Bitcoin Hyper : scalabilité et rapidité au service d’un marché sous pression

Dans ce contexte incertain, certains protocoles cherchent à combler les limites du réseau Bitcoin. Bitcoin Hyper tente d’apporter une réponse simple : accélérer les règlements là où Bitcoin reste parfois engorgé. Le protocole s’appuie sur une architecture plus légère, pensée pour absorber un volume accru de transactions.

Dans les faits, les paiements s’exécutent en quelques secondes et les frais restent réduits. La promesse séduit une partie de la communauté, curieuse de tester un outil qui se veut plus fluide dans les périodes de forte activité. L’histoire reste à écrire.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : CoinGecko

