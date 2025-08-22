Bitcoin ETFs : 1,17 milliard de dollars de sorties, mais Pompliano reste optimiste

Les ETFs Bitcoin au comptant traversent leur plus longue série de retraits depuis des mois. En cinq séances consécutives, ces produits ont enregistré 1,17 milliard de dollars de sorties, signe d’une nervosité croissante avant le symposium de Jackson Hole. Pourtant, certains analystes, dont Anthony Pompliano, estiment que le marché reste « survendu » et que les prochains mois pourraient réserver un rebond.

Sorties record et climat d’attente

Selon les données de marché relayées par Cointelegraph et Decrypt, les ETFs Bitcoin spot ont subi une décollecte cumulée de 1,17 Md$ en cinq jours. Rien que lundi, les sorties ont atteint 121,7 M$, suivies de 523,3 M$ mardi, un rythme rarement observé depuis le lancement de ces produits en janvier 2024. Les fonds liés à l’Ether ont eux aussi accusé des flux négatifs, preuve que l’aversion au risque touche l’ensemble du secteur des cryptos cotées.

Ce mouvement intervient alors que les investisseurs attendent les annonces de Jerome Powell à Jackson Hole, rendez-vous incontournable pour jauger l’orientation des taux d’intérêt américains. L’incertitude autour de la politique monétaire incite une partie des institutionnels à réduire leur exposition au bitcoin, au moins temporairement, privilégiant la sécurité des obligations et du dollar.

Le prix du bitcoin et des altcoins sous pression

Le bitcoin évolue autour de 113 200 $, dans une fourchette intraday comprise entre 112 021 et 113 879 $. Ethereum de son côté se négocie à 4 320,15 $ tandis que XRP tourne autour de 2,86 $. On observe ici une consolidation après le record historique de la semaine précédente.

Les observateurs soulignent que les ETFs amplifient la volatilité : lorsqu’ils encaissent de lourdes sorties, la pression vendeuse augmente, même si les fondamentaux de long terme restent intacts. Le parallèle est souvent fait avec les épisodes de 2021 et 2022, où des vagues de retraits avaient précédé un retour massif des flux une fois les craintes macro dissipées.

Pompliano appelle au calme : un marché « survendu »

Anthony Pompliano, investisseur bien connu du secteur, juge la correction actuelle exagérée. Selon lui, la zone 112–113 k$ correspond à un niveau de survente. Dans une interview accordée à la chaine CNBC, il estime que la saisonnalité post-halving, combinée à la solidité des flux on-chain, plaide pour un redressement progressif d’ici la fin de l’année.

Pour lui, revenir aux niveaux de prix observés le mois dernier ne constitue pas une rupture de marché. Il appelle les investisseurs à replacer ces mouvements dans une perspective de cycle. Cette lecture rejoint celle d’analystes qui voient dans ces décollectes une correction technique plutôt qu’un signal de retournement durable.

L’avenir dépend désormais de deux facteurs majeurs :

le ton de la Fed à Jackson Hole, décisif pour la liquidité mondiale ;

l’évolution des flux vers les ETFs Bitcoin. Un retour aux entrées nettes confirmerait que le marché a digéré l’excès d’optimisme de début août.

Pour l’heure, le seuil technique des 112 000 $ sert de support clé. Sa tenue ou sa rupture orientera probablement le sentiment de marché à court terme.

Sources : CNBC, CoinGecko

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

