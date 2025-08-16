Crypto : Bitcoin et Strategy affichent les meilleurs ratios rendement/risque

Sur la scène financière mondiale, Bitcoin (BTC) et Strategy (MSTR) se démarquent nettement en termes de performance ajustée au risque. En effet, le ratio de Sharpe du Bitcoin atteint 2.15, un sommet parmi les grandes classes d’actifs. Cela signifie que, pour chaque unité de volatilité prise, l’actif a généré plus du double de rendement excédentaire par rapport au taux sans risque. Une robuste démonstration de santé au cœur même d’un marché en turbulence.

La volatilité de Bitcoin au plus bas depuis deux ans

Dans ce même exercice, Strategy, société cotée avec la plus grande réserve de BTC au monde, affiche un ratio tout aussi impressionnant à 2.00. Pour mettre ce chiffre en perspective, les géants de la tech le plus performants sont à un ratio approximatif de 1.0. C’est deux fois moins que le tandem Bitcoin MSTR.

Un déphasage qui illustre parfaitement l’actuel potentiel de rendement du marché crypto, même en tenant compte de sa volatilité. D’ailleurs, l’un des facteurs clés de cette performance tient à la compression de cette volatilité. Par exemple, celle du Bitcoin est retombée à 37 %, un niveau proche de son plancher d’il y a deux ans. Autrement dit, le marché anticipe des mouvements de prix plus contenus à court terme.

Low volatility is maturity.



Over the past 6 months, 30% of the 100 largest S&P 500 firms were more volatile than BTC. pic.twitter.com/PotDfxNlDL — Vetle Lunde (@VetleLunde) August 15, 2025

Pour Vetle Lunde, analyste chez K33 Research, cette baisse de volatilité est un signe de maturation du marché. Il souligne d’ailleurs qu’au cours des six derniers mois, environ 30 % des plus grandes entreprises du S&P 500 ont été plus volatiles que le Bitcoin. La cryptomonnaie n’est donc plus uniquement un actif spéculatif. Elle évolue vers un statut plus institutionnalisé.

MSTR : un proxy Bitcoin plus volatil mais sous contrôle

Strategy conserve une volatilité implicite plus élevée que Bitcoin, à 56 %. Toutefois, cela est assez logique pour un actif coté agissant comme un proxy à effet de levier sur BTC. Mais ce chiffre est très loin des pics atteints fin 2024 (140 %) et au printemps 2025 (plus de 120 %).

Côté valorisation, le multiple sur valeur nette d’actifs (mNAV) se situe à 1,61 après la publication des résultats du deuxième trimestre. L’entreprise a notamment annoncé qu’elle ne procéderait pas à d’émission d’actions ordinaires tant que le mNAV ne dépasserait pas 2,5. Par contre, le paiement de dividendes sur ses actions privilégiées perpétuelles ou de ses dettes n’est pas concerné.

$MSTR: Hopefully the ATM complaining will stop now. There'll be no common stock ATM below 2.5 mNAV. pic.twitter.com/vQ9rIx9DDX — Adrian Morris (@Adrian_R_Morris) July 31, 2025

Pour le compte de l’année 2025, le Bitcoin enregistre une progression de 27 % au moment où ces lignes sont écrites, tandis que MSTR affiche un gain de 24 %. Combinées à des ratios de Sharpe nettement supérieurs à la moyenne, ces performances expliquent pourquoi les investisseurs en quête de rendement ajusté au risque, s’y sont autant intéressés.

Une leçon pour les autres

À l’heure où de nombreux actifs technologiques plafonnent en termes de rendement par unité de risque, BTC et MSTR montrent que la volatilité n’est pas toujours synonyme de danger. Surtout lorsqu’elle est maîtrisée et compensée par un potentiel de performance élevé.

Si la tendance se maintient et que Bitcoin poursuit sa mue vers un actif mature, la frontière entre crypto et finance traditionnelle pourrait s’amincir encore davantage. Le cas échéant, les altcoins corrélé à la course du BTC comme Bitcoin Hyper se verraient catapulté vers des sommets inédits.

D’autant plus que $HYPER est soutenu par une communauté particulièrement active et engagée. Par ailleurs, son faible marketcap en fait un altcoin à fort potentiel d’explosion. Une option à privilégier pour les investisseurs de rendement x100 dans le contexte d’un nouveau rallye haussier.

