Bitcoin et Altcoins : pourquoi le marché tourne au ralenti ?

Bitcoin évolue autour de 111 000 $, enfermé dans l’une de ses fourchettes les plus serrées depuis plusieurs mois. Les altcoins, eux, suivent le même rythme, oscillant dans des marges étroites. Le marché des cryptomonnaies semble figé pourtant cette phase d’apathie n’est pas le fruit du hasard. Elle reflète un marché en attente, suspendu à deux catalyseurs majeurs : les chiffres de l’inflation américaine et la prochaine décision de la Réserve fédérale.

Volatilité au plus bas

La volatilité implicite sur Bitcoin a chuté à des niveaux rarement vus depuis le début de l’année. Un calme de surface qui, historiquement, précède souvent des mouvements violents. Les traders savent que la prochaine secousse pourrait être déclenchée dès le 11 septembre, date de publication du Core CPI américain, puis confirmée ou infirmée lors de la réunion de la Fed une semaine plus tard.

Les marchés de prédiction ne laissent guère de doute. Polymarket attribue 82 % de probabilité à une baisse de 25 points de base des taux directeurs. Mais au-delà de septembre, l’incertitude reprend le dessus : nouvelle baisse en octobre ou simple pause ? Ce flou suffit à comprimer la volatilité à court terme.

7 000 milliards $ pour lancer le prochain bull run

Le véritable enjeu dépasse la Fed. Près de 7 000 milliards de dollars dorment encore en cash sur les comptes monétaires américains. Ces capitaux rapportent tant que les taux restent élevés. Mais si les rendements chutent après une baisse des taux, l’arbitrage deviendra moins attractif. La question clé sera alors : cette montagne de liquidités se dirigera-t-elle vers le Bitcoin et les altcoins ?

Certains gestionnaires, comme Enflux, estiment que cette bascule est inévitable. Si l’argent quitte les marchés monétaires, il faudra bien qu’il se redéploie. Les cryptos, et en particulier Bitcoin et Ethereum, pourraient en être les grands bénéficiaires.

D’autres voix suggèrent également que Les memecoins dont Wepe en particulier pourraient profiter d’une partie de cet afflux. D’autant plus que la communauté qui s’est fédérée autour du Pepe de Wall Street a fait de la viralité, l’un des fers de lance du token. Résultat : un potentiel x300 qui se réserve au traders en quête de rendement explosifs sur la prochaine altcoin saison.

Des marchés traditionnels au sommet

Pendant ce temps, les marchés traditionnels battent record sur record. Le S&P 500 a encore clôturé à un plus haut historique mardi, porté par l’optimisme lié aux futurs assouplissements monétaires. Même l’or s’est envolé, franchissant de nouveaux sommets grâce à la faiblesse du dollar et à la demande accrue de valeurs refuges.

Ce contraste interpelle : actions et métaux précieux progressent, alors que les cryptos stagnent. Mais loin d’être un signe de désintérêt, cette pause pourrait préparer un rattrapage. L’absence de volatilité n’est pas un état permanent sur ce marché.

Bitcoin et altcoins : une pause nécessaire ?

Sur le plan technique, Bitcoin oscille entre 110 800 $ et 113 200 $, tandis qu’Ethereum maintient une zone étroite entre 4 279 $ et 4 379 $. Les flux sur les ETF crypto restent modérés. Le marché est clairement en attente.

Cette consolidation peut être perçue comme une consolidation après des semaines de progression. Mais elle a aussi un effet pervers : elle nourrit l’impatience des traders et la tentation d’anticiper le prochain mouvement.

Une explosion crypto désormais inévitable

Le marché crypto n’est pas mort, il retient son souffle. Le calme actuel ressemble moins à une fin de cycle qu’à une pause stratégique avant un mouvement décisif. Deux scénarios se dessinent :

Si la Fed confirme une baisse des taux, une partie des 7 000 milliards de dollars en cash pourrait se redéployer dans le Bitcoin et les altcoins, déclenchant une nouvelle vague haussière. À l’inverse, si l’inflation surprend à la hausse ou si la Fed déçoit, la pression baissière pourrait rapidement reprendre le dessus.

Dans les deux cas, l’absence de volatilité ne durera pas. Pour les traders, le moment est venu de préparer leurs stratégies. Car lorsque le marché sortira de sa torpeur, le mouvement risque d’être rapide et violent.

