RWA : un marché à 16 000 milliards $ d’ici 2030 ?

La tokenisation des actifs du monde réel (RWA) connaît une ascension fulgurante. En 2025, elle représente environ 26 milliards de dollars, mais, selon le rapport Skynet et plusieurs analyses concordantes, ce chiffre pourrait bondir à 16 000 milliards $ d’ici 2030. Ainsi, la convergence entre finance traditionnelle et technologie blockchain semble ouvrir une ère inédite. Cependant, cette révolution s’accompagne aussi de nouveaux risques en matière de sécurité et de concentration du marché, ce qui impose une analyse nuancée.

Une projection de marché spectaculaire

D’abord, le rapport Skynet souligne que les bons du Trésor tokenisés constituent déjà un segment phare. En effet, leur valeur dépasse 7 milliards $ en 2025, soit une hausse de plus de 400 % en un an. Cela montre clairement que les investisseurs recherchent des produits à la fois liquides et peu risqués, capables d’offrir un rendement stable (~5 %).

RWAs could reach $16T by 2030. But with new value comes new risks across asset, legal, operational, data, and on-chain layers.



Which protocols lead in security? What threats does this sector face?



Learn more in our Skynet RWA Security Report — CertiK (@CertiK) August 21, 2025

Ensuite, les projections à long terme convergent vers un marché évalué entre 3 000 et 16 000 milliards $ d’ici 2030. Bien que l’intervalle soit large, le scénario central met en avant l’immobilier et le crédit privé comme segments moteurs. De plus, l’immobilier tokenisé conserve une place stratégique, car il apporte une liquidité inédite à un actif historiquement peu flexible. En somme, la tokenisation pourrait remodeler la finance mondiale autour de classes d’actifs autrefois inaccessibles en temps réel.

Les acteurs institutionnels en première ligne

Par ailleurs, la croissance actuelle repose fortement sur l’implication d’acteurs institutionnels. Ainsi, BlackRock, via son fonds BUIDL, domine déjà avec plus de 2,3 milliards $ en valeur verrouillée. De son côté, Franklin Templeton innove avec un fonds monétaire on-chain, tandis qu’Ondo Finance attire un capital croissant grâce à des produits indexés sur les bons du Trésor.

En parallèle, du côté des matières premières, Paxos Gold (PAXG) et Tether Gold (XAUt) illustrent l’intérêt croissant pour des actifs refuges. De plus, l’implication de la TradFi a un double effet : elle accélère l’adoption en apportant sa crédibilité et elle élève les standards de transparence, de conformité et de gouvernance. En d’autres termes, lorsque des gestionnaires d’actifs de plusieurs trillions s’engagent, ils imposent leurs exigences de sécurité et entraînent tout l’écosystème vers le haut.

Une nouvelle donne en matière de sécurité

Le rapport Skynet souligne que les risques liés aux RWA dépassent les simples failles de smart contracts. Leurs vulnérabilités s’étendent sur cinq couches :

Actif sous-jacent (ex. défaut d’un emprunteur ou titre de propriété frauduleux) Cadre légal (contrats mal rédigés ou non reconnus par certaines juridictions) Opérations humaines (failles chez les dépositaires, auditeurs ou administrateurs) Données et oracles (prix manipulés, audits falsifiés, preuves de réserves douteuses) Smart contracts (attaques classiques : reentrancy, erreurs de logique, gouvernance hostile).

Les pertes enregistrées reflètent cette évolution : environ 17,9 M$ en 2023, puis 6,1 M$ en 2024, et déjà 14,6 M$ au premier semestre 2025. La tendance montre une bascule des incidents hors chaîne (défauts de crédit) vers des attaques on-chain : manipulation d’oracles, compromission de clés privées et failles de logique.

Une concentration des risques par blockchain

La majorité des RWAs se concentrent sur Ethereum, qui héberge plus de 51 % de la valeur totale. Ses Layer 2 comme zkSync Era (16 %) prennent également une place importante. En parallèle, Solana enregistre une croissance rapide (+200 % en 2025), grâce à ses coûts réduits et à l’arrivée de produits comme USDY ou OUSG d’Ondo Finance.

Cette concentration crée un risque systémique : la sécurité d’Ethereum, de ses bridges et de son écosystème conditionne celle de l’ensemble du marché RWA. Toute faille à ce niveau pourrait avoir des conséquences massives.

Conclusion

Le marché des Real World Assets tokenisés est à un point d’inflexion. Avec une projection allant jusqu’à 16 000 milliards $ d’ici 2030, il pourrait remodeler en profondeur la finance mondiale. Toutefois, les défis de sécurité, la dépendance à un petit nombre de blockchains et la nécessité d’infrastructures plus transparentes demeurent des enjeux critiques.

Si ces obstacles sont surmontés, la tokenisation pourrait devenir le couteau suisse de la souveraineté financière, reliant la solidité des actifs réels à la flexibilité du numérique.

Sources : Skynet RWA.xyz