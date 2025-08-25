Bitcoin en chute : Willy Woo accuse les “Baleines OG” d’avoir saboté la hausse

Dimanche soir, Bitcoin a chuté de plus de 2 % en moins de dix minutes. En quelques bougies, le prix est passé de 114 666 $ à 112 546 $, déclenchant un effroi immédiat dans la communauté crypto. Mais l’événement n’a rien de hasardeux. En fait, ce serait selon les analystes, un mouvement massif d’un ancien détenteur de BTC aurait précipité la baisse.

Willy Woo met en cause les pionniers du BTC

C’est une gifle cinglante qui rappelle une fois de plus, l’extrême volatilité d’un marché sous l’influence de ces portefeuilles géants. Pour Willy Woo, les plus anciens détenteurs de Bitcoin qui ont accumulé à l’époque où l’actif valait moins de 10 $ ont leur pied sur la nuque du marché.

Et pour cause, chaque Bitcoin vendu par ces baleines exige plus de 110 000 $ de capital frais pour être absorbé. Par conséquent, le déséquilibre entre leur coût d’achat dérisoire et leur capacité de vente massive crée une pression constante. En fin de compte, alors même que nous sommes censés être dans un cycle haussier, la progression des prix se heurte à un mur invisible.

Un transfert géant vers l’Ether

Toutefois, il est important de resituer la chute récente dans son contexte. En effet, ces baleines qui avaient justement acheté le Bitcoin pour une bouchée de pain n’ont pris aucun engagement envers le marché. Bien trop souvent, on oublie que ce sont aussi des investisseurs principalement motivés par le profit.

D’ailleurs une motivation qui pousse certains parmi eux à explorer d’autre options de croissance. Par exemple, on constate depuis peu, une certaine de rotation de capitaux en provenance du BTC vers l’ETH. Tout récemment, une baleine a transféré plus de 24 000 BTC, soit près de 2,7 milliards $, vers la plateforme Hyperliquid. Pour l’heure, 18 142 BTC ont déjà été convertis en 416 598 ETH, représentant environ 2 milliards $.

Une partie de cet Ether a été directement en staking. Ensuite, une position « long » à effet de levier de plus de 135 000 ETH a été ouverte. Selon l’analyste MLM, la stratégie est parfaitement calculée. Acheter en spot, ouvrir des positions longues, puis profiter de l’euphorie pour engranger près de 185 millions $ de profit avant de refermer la position.

Des réserves encore massives en circulation

Le plus inquiétant est que cette baleine n’a pas terminé. Selon le fondateur de TimechainIndex, plus de 152 000 BTC restent encore sur ses adresses, soit l’équivalent de 17 milliards $ au cours actuel. Ces fonds, inactifs depuis plusieurs années, proviendraient de l’exchange Huobi (désormais HTX).

Et ce cas n’est pas isolé. Un autre gros détenteur a récemment vendu 670 BTC pour se repositionner sur l’Ether, confirmant cette tendance. Les baleines réorientent une partie de leur exposition vers l’ETH, qui a déjà progressé de 220 % depuis avril.

Analyse : frein ou opportunité ?

À court terme, ces mouvements créent un climat de volatilité et de méfiance. Les baleines OG capitalisent d’un coût d’acquisition si bas qu’elles peuvent vendre par tranches colossales sans jamais être en perte. Chaque sortie de fonds agit comme un plafond sur le prix du Bitcoin.

Mais d’un autre côté, l’entrée en jeu des institutionnels change la donne. Des sociétés comme Strategy continuent d’acheter régulièrement du Bitcoin. Dimanche encore, l’entreprise a ajouté 430 BTC pour 51 millions $ à ses réserves, portant son total à 629 376 BTC. Une preuve que la demande structurelle existe malgré les secousses de court terme.

Un cycle piégé par son passé

Le marché se trouve face à une contradiction. D’un côté, les baleines historiques écoulent des réserves gigantesques, freinant la hausse. De l’autre, les institutionnels accumulent et voient dans chaque repli une opportunité. D’ailleurs pour les particuliers aussi, ce recul au niveau du Bitcoin peut être perçu comme une fenêtre d’entrée.

Les ventes massives ne vont certainement pas durer dans le temps. Les baleines, en investisseurs avisés, réorganisent leurs positions. Dès lors que cette restructuration sera achevée, il y a fort à parier que la barre de 110 000$ ne soit plus qu’un lointain souvenir.

Pour Willy Woo, le diagnostic est implacable : le poids des baleines OG est un facteur central de la lenteur du cycle actuel. La question reste ouverte : jusqu’où devront-elles vendre avant que Bitcoin retrouve une trajectoire haussière durable ?

Source : Willy Woo

