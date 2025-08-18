Bitcoin en repli : Les raisons du recul du BTC et les scénarios à venir en cette semaine

Le roi des cryptos vient de marquer une pause. Après avoir franchi un sommet historique à plus de 124 000 dollars début août, le Bitcoin a glissé autour de 115 000 dollars. Une baisse de près de 7 % en quelques jours, assez pour raviver les doutes des investisseurs.

Les raisons ? Un cocktail fait de l’économie mondiale fragile, des tensions politiques et d’un marché qui reprend son souffle.

Un climat économique qui refroidit l’élan

Ces derniers mois, une partie de la hausse du Bitcoin s’expliquait par un espoir : celui de voir l’inflation américaine se calmer et la Réserve fédérale desserrer sa politique monétaire.

L’optimisme a tenu jusqu’à la publication des chiffres de l’inflation à la production en juillet. Un PPI ressorti à 0,9 %, largement au-dessus des attentes. En conséquence, les investisseurs ont brutalement revu leurs anticipations.

La Fed pourrait maintenir ses taux plus élevés, plus longtemps. Or, un environnement marqué par des taux d’intérêt élevés réduit l’attrait des actifs jugés risqués. Wall Street a reculé, les obligations américaines ont retrouvé des acheteurs, et le Bitcoin a subi la conséquence directe de ce repositionnement.

Selon le CME FedWatch Tool, près de 70 % des traders parient désormais sur un statu quo prolongé des taux jusqu’à l’automne.

La géopolitique et la régulation comme catalyseurs de nervosité

La baisse du Bitcoin ne peut pas s’expliquer uniquement par la macroéconomie. Les tensions entre grandes puissances pèsent aussi. Washington et Pékin se sont de nouveau affrontés sur le terrain des droits de douane. Bruxelles a annoncé son intention de renforcer son arsenal de contrôle sur les flux financiers liés aux cryptos. Autant de signaux qui alimentent l’incertitude.

Aux États-Unis, le débat réglementaire reste électrique. Les ETF Bitcoin au comptant, bien que porteurs d’énormes volumes à leur lancement, se retrouvent au centre d’une surveillance grandissante de la SEC. La moindre rumeur, chaque fuite de calendrier provoque des secousses sur le marché.

Un analyste de Bloomberg Intelligence souligne :

“Le Bitcoin est devenu un actif institutionnel, mais il vit toujours dans l’ombre des régulateurs”.

Les investisseurs marquent une pause

Le marché lui-même montre des signes de prudence. Après l’euphorie du début d’année, les prises de bénéfices se multiplient. Les gros portefeuilles, qui avaient accompagné la hausse jusqu’à 124 000 dollars, se délestent d’une partie de leurs positions. Bien sûr, cela pèse mécaniquement sur la liquidité et accentue la volatilité.

Août, historiquement, est aussi un mois plus calme. Les volumes de trading baissent, ce qui rend les corrections plus visibles. Certains y voient un simple rééquilibrage technique. D’autres redoutent une correction plus profonde si de nouveaux signaux négatifs apparaissent.

Quels scénarios pour cette semaine ?

Le Bitcoin pourrait reprendre de la hauteur si les prochains indicateurs économiques montrent un ralentissement de l’inflation. Un retour vers 120 000 dollars n’est pas exclu si la Fed adopte un ton plus conciliant ou si les ETF continuent d’attirer des capitaux frais.

$BTC Rising Wedge Breakdown is Confirmed on the Daily TF Chart..✅



📉 Potential Targets if breakdown continues:



First Support: 110k – 112k



Next demand zone: 105k – 108k



Extreme Bearish flush could eye 98k – 100k Psychological level#Crypto #Bitcoin #BTC pic.twitter.com/txuB5Bhjfa — Captain Faibik 🐺 (@CryptoFaibik) August 18, 2025

Mais le scénario inverse reste crédible : une inflation persistante et un durcissement du discours monétaire pourraient faire tomber le BTC sous les 110 000 dollars. Certains analystes de JP Morgan estiment même que des liquidations en cascade sur les produits dérivés sont susceptibles d’amplifier la chute.

Le scénario médian reste celui d’une consolidation : un Bitcoin qui oscille entre 110 000 et 115 000 dollars, dans l’attente d’un catalyseur clair.

