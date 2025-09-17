Bitcoin et Ethereum au plus bas depuis 1 an en attendant la Fed

Bitcoin et Ethereum enregistrent leurs plus bas niveaux d’entrée sur les plateformes d’échange depuis un an. De toute évidence, le marché se met en stand-by avant la réunion décisive de la Réserve fédérale américaine. En effet, tous les observateurs savent que ce nouveau paramètre macro pourrait provoquer à lui seul une ruée spectaculaire vers les cryptomonnaies.

Moins de ventes, plus de capital en attente

Les dépôts vers les plateformes d’échange sont en chute libre. Sur le marché BTC, la moyenne mobile sur 7 jours est passée à 25 000 BTC alors qu’elle était de 51 000 BTC en juillet. Dans le même temps, Ethereum aussi s’inscrit dans une dynamique similaire. En effet, les flux ETH ont régressé, passant à 783 000 ETH, loin des 1,8 million enregistrés à la mi-août.

En fait, ce recul des dépôts est simplement le signe que les grands détenteurs de ces cryptos vendent beaucoup moins. Sur cette période, la taille moyenne des transactions BTC s’est vue divisée par deux. Pour le compte de ce mois, ce flux est estimé à 0,57 BTC alors qu’il était de 1,14 BTC en juillet. Idem pour ETH qui a vu le niveau de ses dépôts moyens passer de 40-45 ETH à 30 ETH.

En parallèle, les stablecoins connaissent un afflux massif. Le 31 août, les dépôts nets d’USDT ont atteint 379 millions $, un record depuis le début de l’année. Autrement dit, les investisseurs accumulent de la poudre sèche pour se positionner juste après l’annonce de la Fed.

Bitcoin se prépare au test des 120 000 $

Actuellement, le prix du Bitcoin oscille autour de 115 500 $, après un rebond solide depuis le plancher de 108 000 $ qui remonte à deux semaines. Pour l’instant, la tendance technique reste soutenue. En effet, le BTC évolue dans un canal ascendant qui guide ses mouvements depuis mai.

#BTC



Bitcoin just needs one Daily Close and successful post-reclaim retest of ~$117200 (green circle) to confirm a return into this blue-blue Daily range$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/ycGcDcdrCK — Rekt Capital (@rektcapital) September 16, 2025

Depuis lors, sa configuration technique s’articule autour d’un support clé entre 108 000 et 111 000$. Cette zone a été défendue avec succès à de nombreuses reprises. La résistance immédiate qu’une décision favorable de la Fed pourrait bien faire sauter, se situe à 117 200 $. Au-delà, la probabilité est forte que le BTC aille chercher un nouvel ATH. La zone cible potentielle se trouve entre 128 000 et 132 000 $.

Une clôture journalière au-dessus de 117 200 $ pourrait déclencher une nouvelle échappée haussière. Mais encore faudrait-il franchir les 120 000 $, barrière psychologique pour ouvrir la voie à un rallye plus soutenu.

Ethereum suit la même logique en attendant la Fed

Ethereum reflète le comportement du Bitcoin. Les dépôts en baisse, la taille des transactions plus faible et les flux institutionnels stables traduisent une volonté d’attente plutôt que de capitulation. Le marché scrute les mêmes signaux : stabilité des supports, baisse de la pression vendeuse et capital stablecoin en embuscade.

Markets await Fed cuts.



BTC inflows hit 25K, a 1-year low, with avg. deposit size halved since July.



USDT deposits climb while altcoin inflows signal rotation. pic.twitter.com/dhDLFXeYwV — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) September 16, 2025

La réunion du FOMC agit comme un catalyseur. Les marchés anticipent à 91 % une baisse des taux de 25 points de base, selon Polymarket. Si elle se confirme, Bitcoin pourrait rapidement retrouver son rôle de “digital gold” et attirer une partie des flux sortis des obligations.

Historiquement, quand septembre se termine dans le vert, octobre et novembre enregistrent une performance moyenne combinée de +35 %. Le calendrier joue donc en faveur des bulls.

Le calme avant la tempête

Le marché crypto vit un moment de suspension. D’un côté, la baisse des entrées montre que la pression vendeuse s’effondre. De l’autre, les dépôts de stablecoins signalent une armée d’acheteurs en attente.

Si la Fed confirme l’assouplissement, Bitcoin pourrait briser les 120 000 $ et viser rapidement la zone des 128-132K. Dans le cas contraire, une rechute vers les supports bas du canal reste possible.

Une chose est sûre : le mois de septembre 2025 pourrait marquer le point de départ du prochain grand mouvement du marché crypto.

Source : CryptoQuant

