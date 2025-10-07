Bitcoin aux portes des 130 000 dollars : en route pour les 150K avant Noël ?

Ce début du mois d’octobre est très clairement explosif. Bitcoin marque de nouveaux sommets, franchissant en ce début de semaine les 126 000 dollars. En route pour les 130 000 dollars durant les prochains mois ? Faisons le point sur la situation et voyons les niveaux que bitcoin pourrait atteindre d’ici la fin d’année 2025.

Sortie de range : feu vert pour une hausse sur bitcoin

Après un léger passage à plus de 126 000 dollars, bitcoin parvient à se maintenir au-delà des 124 000 dollars. Une performance intéressante, témoignant du vif intérêt des investisseurs à son égard. En opérant une sortie de range, tel que vous pouvez le constater sur le graphique, les prochaines semaines s’annoncent mouvementées.

Désormais, le niveau des 134 000 dollars est à surveiller attentivement, correspondant à l’extension de Fibonacci du précédent retracement. Si bitcoin parvient à maintenir les 124 000 dollars durant les jours, pour transformer une résistance en tant que support, cela devrait amener assez rapidement le BTC sur de nouveaux sommets.

Bitcoin à 150 000 dollars ? Bien que cela puisse paraître lointain, cela correspondrait à une hausse de 20 %. Au regard de la saisonnalité du roi des cryptomonnaies, plutôt positive en fin d’année depuis sa création, un tel scénario est probable, selon la dynamique qui sera inscrite par les institutionnels.

Les institutionnels en pleine forme : la course du BTC s’accélère

Après un été plus calme, les stratégies de trésorerie bitcoin s’accélèrent, franchissant très nettement la barre du million d’unités détenues. Avec 344 entités différentes qui détiennent du BTC, ce sont trois entreprises américaines qui se positionnent dans le TOP 3 : Strategy, MARA Holdings et XXI. Juste derrière se retrouve l’entreprise japonaise Metaplanet, accélérant également ses acquisitions depuis quelques mois.

Du côté des ETF bitcoin, de nouveaux records sont battus. L’ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock est devenu le produit le plus rentable avec un revenu annuel estimé de 244,5 millions de dollars, dépassant le Russell 1000 Growth.

Se positionnant comme l’ETF avec la plus forte croissance depuis son lancement, la dynamique est similaire pour les autres émetteurs tels que Grayscale, VanEck ou Galaxy Digital. Une traction intéressante, expliquant l’expansion du bitcoin et le soutien acheteur à long terme, toujours d’actualité. Un contexte idéal où les planètes s’alignent pour porter bitcoin en direction des 150 000 dollars.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

