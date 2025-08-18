Bitcoin : Amdax lance une société de trésorerie pour accumuler 1 % de l’offre mondiale

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 18, 2025

Basée à Amsterdam, la société néerlandaise Amdax prévoit de créer une structure de trésorerie baptisée AMBTS (Amsterdam Bitcoin Treasury Strategy). L’objectif que poursuit la firme avec cette initiative, c’est d’accumuler progressivement 1 % de l’offre mondiale de bitcoins, soit environ 210 000 unités.

L’entité, cotée à Euronext Amsterdam, ambitionne de donner aux investisseurs une porte d’entrée institutionnelle vers la première cryptomonnaie.

Une stratégie audacieuse sur fond de marché haussier

Le calendrier n’a rien d’anodin. Depuis janvier 2025, le bitcoin a progressé de près de 32 %, atteignant un sommet historique au-dessus de 124 000 dollars début août, selon les données de CoinMarketCap. Dans ce climat, Lucas Wensing, le PDG d’Amdax, estime que :

“Plus de 10 % de l’offre totale de bitcoins est aujourd’hui détenue par des entreprises, des institutions et même certains États. Le moment est venu de structurer une offre en Europe qui rivalise avec les initiatives américaines”.

L’idée n’est pas nouvelle, mais son implantation européenne l’est davantage. Aux États-Unis, la société MicroStrategy domine le secteur avec une réserve colossale de plus de 590 000 bitcoins. En Europe, les initiatives restent plus modestes, mais la tendance s’accélère.

Graphique du cours de bourse de l’action MicroStrategy (Trading View)

AMBTS, un outil institutionnel pour attirer les capitaux

Concrètement, AMBTS adoptera une stratégie d’accumulation progressive financée par des levées de fonds auprès d’investisseurs privés et institutionnels. Plutôt qu’un simple fonds crypto, l’entreprise veut incarner un véhicule coté, encadré et transparent. Cela répond à une demande croissante d’investisseurs qui souhaitent s’exposer au bitcoin sans affronter directement les contraintes techniques de sa détention.

CAPITAL B



Amdax vise une introduction d'une société de trésorerie Bitcoin sur Euronext Amsterdam https://t.co/FzvIyt4Cfv pic.twitter.com/D645Y6CUi7 — Tekris Sylvain (@SylvainTekris) August 18, 2025

Ce modèle ressemble à une hybridation entre un fonds d’investissement et une stratégie de trésorerie d’entreprise. L’idée est simple : offrir à la fois la liquidité d’un titre coté et la sécurité réglementaire d’un produit supervisé, le tout, en donnant accès à l’actif le plus convoité de l’écosystème numérique.

Selon Chainalysis, environ 2,1 millions de bitcoins seraient aujourd’hui détenus par des institutions et sociétés cotées, un volume en forte hausse depuis deux ans.

Un marché européen en pleine structuration

L’Europe a longtemps semblé en retrait par rapport à l’Amérique du Nord sur la question de l’intégration institutionnelle du bitcoin. Mais la dynamique change. L’adoption du règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), qui entre progressivement en vigueur d’ici fin 2025, structure un cadre juridique clair pour les acteurs du secteur. Ce socle réglementaire rassure les investisseurs et ouvre la voie à des projets comme AMBTS.

D’autres entreprises européennes s’engagent également. En France, The Blockchain Group a lancé dès 2024 une politique d’accumulation. Elle a d’ailleurs atteint aujourd’hui plus de 600 bitcoins en réserve.

Une course de fond pleine d’opportunités et d’incertitudes

Se lancer dans un tel projet n’a rien d’un sprint. Pour Amdax, il s’agit plutôt d’une course de fond où la moindre étape comptera : convaincre les investisseurs, lever suffisamment de capitaux et tenir le cap malgré la volatilité du bitcoin.

Rien n’est joué d’avance. Mais l’idée séduit parce qu’elle reflète une évolution plus large. Le bitcoin commence à s’installer dans les stratégies sérieuses de gestion patrimoniale et de trésorerie.

Si Amdax réussit à bâtir cette réserve de 1 % de l’offre mondiale, ce sera une première européenne et un signal fort : le vieux continent veut aussi prendre part à l’histoire. Et au fond, c’est peut-être là que se joue le vrai pari.

Source : Yahoo Finance

Pour aller plus loin sur le sujet :