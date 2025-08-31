Hausse des “buy the dip” : un piège haussier avant la vraie correction crypto ?

Depuis une semaine, les réseaux sociaux s’embrasent autour du même refrain : “buy the dip”. En effet, chaque recul du Bitcoin devient prétexte pour appeler à l’achat. Mais certains analystes tirent déjà la sonnette d’alarme. Trop beau pour être totalement vrai ? Cette ruée vers l’opportunité pourrait bien cacher un signal contraire.

Pourquoi “buy the dip” n’est pas toujours un bon signe

Il y a une quasi vérité qui caractérise presque toujours les marchés : les foules se trompent souvent. Santiment rappelle notamment que les véritables planchers se forment rarement quand tout le monde se précipite pour acheter. Au contraire, ils apparaissent lorsque la peur domine et que plus personne n’ose entrer.

Actuellement, le Crypto Fear & Greed Index illustre cette ambiguïté. Après avoir plongé en territoire “Peur” à 39/100, il est remonté rapidement à 48/100, soit un niveau “Neutre”. Or cette reprise de confiance, alors que le marché n’a pas encore digéré sa chute, nourrit le doute. Assiste-t-on à une consolidation saine ou à un faux signal haussier ?

Altcoins : l’attente d’une “méga altseason”

Malgré la prudence ambiante, certains traders voient dans cette baisse un tremplin pour les altcoins. L’analyste Ash Crypto affirme que les altcoins sont “plus survendus que jamais”. On constate d’ailleurs que ces niveaux sont bien plus élevés que ceux des crises de 2020 ou 2022. Pour lui, ce déséquilibre pourrait ouvrir la voie à une “méga altseason”, semblable aux rallyes de 2017 et 2021.

Altcoins are now the most oversold ever.



Even during the Covid crash, FTX collapse or tariff wars they weren’t this oversold.



Mega alt season like 2017 & 2021 is coming. We get this opportunity once every 4 years, so please don’t waste it by giving up now or selling early. pic.twitter.com/lw6NgYkFDT — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) August 30, 2025

Les chiffres semblent aller dans ce sens. En effet, l’indice qui permet d’évaluer la prépondérance des altcoins dans les mouvements du marché, est récemment passé en zone “Altcoin Season”, atteignant 60/100. En parallèle, de plus en plus d’investisseurs parient sur un retour des flux vers les projets secondaires, surtout si le Bitcoin stabilise sa trajectoire.

La Fed et les ETF en ligne de mire

Le calendrier macroéconomique joue aussi un rôle clé. Le CME FedWatch Tool indique une probabilité de 86,4 % que la Réserve fédérale américaine baisse ses taux en septembre. Une telle décision, en réduisant le coût du capital, pourrait stimuler l’appétit pour les actifs risqués comme les cryptomonnaies.

Altseason might be starting!



Money is moving from $BTC into alts, and with a possible Fed rate cut and altcoin ETF approval this fall, the next rally could be huge. 🔥 pic.twitter.com/83rUkBehs5 — Ak47♛ (@HolaItsAk47) August 30, 2025

En outre, il y a également beaucoup d’attente autour d’ETF altcoins potentiellement validés cet automne. L’arrivée de tels produits, combinée à un assouplissement monétaire, pourrait alimenter un rallye bien plus large que la seule reprise du Bitcoin.

Correction ou tremplin ?

Deux écoles de pensée s’affrontent sur les projections pour les semaines à venir. Du côté des avis réservés, l’euphorie autour du “buy the dip” masque une correction plus profonde. Les niveaux actuels ne reflètent pas encore la capitulation nécessaire pour former un vrai plancher.

Chez les optimistes en revanche, cette phase correspond à une digestion naturelle. En l’occurrence, les altcoins, survendus, préparent le terrain pour un nouveau cycle haussier.

En réalité, la clé réside dans la combinaison entre psychologie collective et contexte macro. Tant que les signaux de peur ne dominent pas, le risque d’un repli supplémentaire reste élevé. Mais si la Fed assouplit et que Bitcoin conserve son rôle de pivot, le prochain mouvement pourrait être explosif.

Un marché piégé entre peur et avidité

La hausse des mentions “buy the dip” traduit une volonté d’y croire. Mais l’histoire rappelle que les marchés récompensent rarement les foules trop confiantes. À court terme, les traders doivent rester vigilants. Les supports n’ont pas encore prouvé leur solidité.

À moyen terme, l’équation change. Avec une possible baisse des taux, des ETF en approche et des altcoins survendus, les conditions d’un rallye majeur existent. La question est désormais de savoir si la correction actuelle est une simple pause ou le prélude à une secousse bien plus violente.

Source : Santiment

