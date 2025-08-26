Bull run XRP stoppé net malgré la carte crypto Gemini-Ripple

Le XRP a fait un nouveau rappel de sa volatilité caractéristique sur la dernière séance. Après un franchissement des 3,01 $, le jeton a décroché à 2,91 $, soit une perte de plus de 3 % en quelques heures. Le coup est venu d’un épisode de liquidations institutionnelles massives entre 19h et 20h GMT. Le volume a triplé par rapport à la moyenne quotidienne, précipitant la correction. Un rebond tardif a permis à XRP de se hisser à nouveau au-dessus des 2,90 $. Mais la dynamique haussière semble grippée. Une question divise désormais le marché.

Gemini et Ripple : une carte inédite pour stimuler l’adoption

Ce repli n’est-il qu’une pause technique ou le début d’un renversement plus profond ? Dans ce climat tendu, l’annonce de partenariat stratégique aurait pu servir de catalyseur. L’exchange Gemini, fondé par les jumeaux Winklevoss, a confirmé son projet avec Ripple pour une carte de crédit crypto adossée à XRP.

Le produit, développé avec WebBank, offre jusqu’à 4 % de cashback en XRP sur le carburant, la recharge de véhicules électriques et les services de covoiturage. Les utilisateurs bénéficient également de 3 % sur la restauration, 2 % sur les courses et 1 % sur les autres dépenses. Gemini promet même jusqu’à 10 % de retour sur quelques opérations particulières.

Un outil pensé pour renforcer l’utilité du jeton et séduire une base plus large d’utilisateurs. Mais malgré l’annonce, le marché n’a pas basculé à la hausse. Preuve que, pour l’instant, les flux institutionnels dictent le tempo bien plus que les innovations produits.

Un marché coincé entre accumulation et prudence

Pour l’instant, d’un point de vue technique, la vue d’ensemble est surtout contrastée avec un tableau qui se décline comme suit :

Résistance confirmée à 2,96 $ , rejetée par la bande supérieure de Bollinger.

, rejetée par la bande supérieure de Bollinger. Support construit à 2,84-2,86 $ , zone de la moyenne mobile exponentielle (20).

, zone de la moyenne mobile exponentielle (20). Un plancher intraday à 2,89 $ qui montre une accumulation, avec un RSI remontant de 42 vers la zone neutre des 50.

Les signaux techniques indiquent donc une stabilisation en cours. La MACD se rapproche d’un croisement haussier, signe possible de reprise à court terme. Mais pour ouvrir la voie vers les 3,20-3,30 $, XRP devra consolider au-dessus de 2,90 $ avec des volumes soutenus. Une cassure nette sous 2,84 $ ouvrirait au contraire un risque de glissade vers les 2,80 $.

Les baleines tiennent les clés

Les acteurs institutionnels et les baleines demeurent les arbitres. L’absorption observée autour des 2,89-2,90 $ prouve qu’il existe un socle acheteur solide. Mais les investisseurs particuliers restent fragilisés par ces à-coups.

Les haussiers visent encore 3,70 $ à moyen terme. Les baissiers, eux, pointent les 2,80 $ comme seuil de rupture. Le prochain mouvement dépendra donc moins des cartes de crédit ou des annonces marketing que de la capacité des gros portefeuilles à défendre les supports.

L’innovation ne suffit pas, la liquidité décide

L’épisode du week-end confirme une réalité : XRP est un marché institutionnel avant tout. Même une autre annonce majeure comme le partenariat Mastercard-Ripple ne peut compenser l’impact de liquidations massives.

À court terme, la zone 2,90 $ sera le baromètre. Si les acheteurs tiennent ce seuil, le scénario de consolidation-haussière reste crédible. En revanche, un abandon du support raviverait les craintes d’un recul prolongé.

Le bull run d’XRP est donc en suspens. Mais dans un marché où la liquidité et les baleines dominent, chaque mèche basse peut aussi cacher une opportunité.

Source : Tradingview

