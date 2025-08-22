Bitcoin à 150 000 $ ? Les baleines accumulent massivement et préparent le terrain

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 22, 2025

Alors que le Bitcoin reste hésitant autour des 113 000 $, les baleines ne tremblent pas. Au contraire, elles profitent du calme pour renforcer leurs positions. En toute discrétion, ces géants du marché semblent viser une cible bien plus ambitieuse : un Bitcoin à 150 000 $ dès 2026. Voici pourquoi ils y croient, et pourquoi ce scénario devient de plus en plus crédible.

Les baleines passent à l’action

Pendant que les petits investisseurs hésitent, les baleines agissent. Rien que sur la semaine dernière, elles ont accumulé plus de 16 000 BTC, profitant des corrections pour se renforcer.

Whales Take Advantage of Dip to Accumulate Bitcoin



“In the last seven days, wallets of major Bitcoin network players have accumulated more than 16,000 BTC, indicating a pattern of absorption in the price drop known as ‘buy the dip.’” – By @caueconomy pic.twitter.com/YTl31FWKS8 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) August 21, 2025

Depuis, ce chiffre est monté à plus de 20 000 BTC achetés sur le marché. Ces mouvements confirment une stratégie bien rôdée : acheter dans le creux, patienter… et profiter de la prochaine vague haussière.

Ce comportement n’a rien d’anodin. Ces entités, fonds, entreprises, ou particuliers, ne font pas de paris au hasard. Lorsqu’elles investissent des dizaines de millions, c’est avec une vision claire à long terme. Et aujourd’hui, cette vision semble pointer tout droit vers les 150 000 $.

Un comportement qui rappelle 2017 et 2021

Ce n’est pas la première fois que les baleines adoptent cette stratégie. En 2017 comme en 2021, elles avaient déjà renforcé leurs positions pendant les phases de doute. Résultat : dans les mois qui ont suivi, le Bitcoin a explosé à la hausse, atteignant des sommets historiques.

Aujourd’hui, on retrouve exactement les mêmes ingrédients : des prix qui stagnent, un marché neutre, et des baleines qui accumulent. Si l’histoire se répète, ou du moins rime, cela pourrait bien annoncer une nouvelle envolée… avec les 150 000 $ en ligne de mire.

150 000 $ : un objectif vraiment réaliste ?

Plusieurs analystes et investisseurs institutionnels visent déjà des niveaux bien au-delà de 125 000 $. Anthony Scaramucci, par exemple, table sur 170 000 $ d’ici mi‑2026. Des acteurs comme ARK Invest ou Fidelity partagent aussi des prévisions similaires. Et certains investisseurs ont même ouvert des positions à terme pour un Bitcoin à 200 000 $ dès fin 2025.

Les indicateurs techniques semblent eux aussi valider ce scénario. Historiquement, les cycles haussiers atteignent leur sommet 12 à 18 mois après le halving. Or, le dernier halving a eu lieu en avril 2024… ce qui place le pic potentiel autour de l’été 2025/début 2026.

D’autres modèles comme la fractale de 2021, les moyennes mobiles longues ou encore le Puell Multiple indiquent une nouvelle vague haussière à venir. Plusieurs analystes visent des niveaux entre 135 000 $ et 165 000 $. Bref, tout s’aligne pour une suite explosive.

Un marché encore dans le doute

Pourtant, côté grand public, le sentiment reste mitigé. Le Crypto Fear & Greed Index affiche un score neutre de 50, preuve que les investisseurs hésitent. Beaucoup ont déjà pris leurs bénéfices après la forte montée de 2025, préférant sécuriser plutôt que risquer.

Mais ce contraste est révélateur : les baleines achètent quand le public vend. Et c’est souvent dans ces phases de calme apparent que naissent les grandes tendances. Une fois de plus, les baleines pourraient avoir un coup d’avance.

Les baleines misent sur l’avenir, pas sur la peur

Ce que montrent les données est limpide : malgré la volatilité et les incertitudes, les baleines continuent d’y croire. Elles achètent massivement, contrôlent une part toujours plus grande de l’offre, et préparent le terrain pour un nouveau sommet historique.

Un Bitcoin à 150 000 $ d’ici 2026 n’est donc pas un simple rêve de bull enthousiaste. C’est une stratégie réfléchie, adoptée par ceux qui ont déjà vu (et profité) de ce genre de cycle à plusieurs reprises.

Source : TradingView

Pour aller plus loin sur le sujet :