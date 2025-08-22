Alerte bull run : Le Bitcoin de retour à la hausse grâce à Powell

Après avoir touché un creux de six semaines à 111 658 $, le Bitcoin repart à la hausse pour revenir autour de 116 000 $. En cause, un discours très attendu du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, lors du symposium annuel de Jackson Hole. Lors de son allocution, Jerome Powell a en effet évoqué une baisse des taux pour septembre. Il n’en aura pas fallu plus pour enflammer les marchés.

Bitcoin rebondit après un passage sous tension

Pour la première fois depuis plusieurs mois, Powell a reconnu que la situation économique pourrait justifier un assouplissement monétaire dès septembre. Motivé par américaine le taux d’inflation encore fragile et marché du travail en ralentissement, ce simple changement de ton a suffi pour faire bondir les actifs risqués et affaiblir le dollar.

Un changement de cap à point nommé pour le BTC qui avait débuté la séance une nouvelle fois sur fond de baisse. Une chute qui l’a même conduit à tester un support clé proche de 112 000 $. Les traders surveillant de près ce niveau, la combinaison d’un RSI en zone de survente et du signal “dovish” de Powell a déclenché un mouvement brutal.

En l’espace de quelques heures, le Bitcoin a repris plus de 3 %. Une reprise saluée par des analystes comme Daan Crypto Trades, qui parle d’un “rebond sain après un balayage du range bas”. D’autres, à l’image de Scott Melker (The Wolf of All Streets), notent une divergence haussière confirmée sur plusieurs horizons techniques, ce qui renforce la confiance des acheteurs.

Les marchés anticipent une baisse des taux en septembre

Le véritable enjeu se situe désormais sur la réunion de la Fed en septembre. D’après le CME FedWatch Tool, les marchés tablent de plus en plus sur une réduction de 25 points de base. L’hypothèse d’un maintien des taux, dominante il y a encore deux semaines, s’estompe rapidement.

Cette perspective change la donne. Si la Fed coupe ses taux, la liquidité revient sur les actifs risqués. Or, le Bitcoin est devenu l’un des principaux bénéficiaires de ce type de cycle. Dans un contexte de dette américaine record et d’affaiblissement du dollar, la thèse du “digital gold” pourrait se réactiver avec force.

Une volatilité qui reste élevée

Attention toutefois : la volatilité n’a pas disparu. Le rebond du BTC reste fragile, et les prochaines semaines seront rythmées par les indicateurs macro. Par conséquent, une déception sur l’inflation, un regain de tension géopolitique ou une communication plus dure de la Fed pourraient inverser la tendance en un instant.

Mais l’essentiel est là : le marché a montré qu’il n’était pas prêt à capituler. Les acheteurs défendent les zones clés, et la perspective d’un assouplissement monétaire donne un nouvel élan.

Le taureau de la hausse déjà dans les starting block ?

Le Bitcoin n’a pas encore enclenché un bull run officiel, mais le signal envoyé par Powell change la psychologie des marchés. Après plusieurs semaines de repli, un scénario de reprise se dessine.

Si la Fed confirme une baisse des taux en septembre, le BTC pourrait bien redevenir le moteur des actifs risqués. Et dans ce cas, le creux de 111 000 $ sera peut-être vu rétrospectivement comme le point d’entrée idéal avant une nouvelle enjambée haussière.

Bitcoin Hyper : le catalyseur narratif du prochain cycle ?

Au-delà du simple rebond technique, certains analystes évoquent déjà la montée en puissance d’une nouvelle narrative : Bitcoin Hyper. Ce concept décrit une phase où le BTC n’est plus seulement vu comme une réserve de valeur ou un actif spéculatif. Bitcoin Hyper introduit donc un narratif décalé avec le BTC comme un actif monétaire global capable de réagir plus vite que l’or face aux chocs macroéconomiques.

L’idée est simple : si la Fed concrétise la baisse des taux pour septembre, le Bitcoin verra probablement son bull run s’amplifier. Dans ce scénario, il est très plausible que le $HYPER s’inscrive dans ce sillage pour un nouveau rendement x100.

La stratégie du projet mise sur le fait de combiner l’aura symbolique du BTC avec les codes viraux des memecoins. Grâce à cela, il offre aux investisseurs une porte d’entrée ludique mais agressive sur les envolées du Bitcoin. Dans un contexte où le BTC rebondit sur fond de politique monétaire plus souple, Bitcoin Hyper se positionne comme l’outsider spéculatif.

Source : Associated Press

