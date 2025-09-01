Pourquoi Binance et Tether surveillent de près la Corée du Sud ?

Plus qu’un marché crypto asiatique de plus, la Corée du sud est en train de devenir un laboratoire réglementaire qui pourrait influencer toute l’Asie-Pacifique. Alors que plusieurs projets de loi sur les stablecoins sont en discussion à l’Assemblée nationale, deux géants du secteur Binance et Tether suivent la situation avec une attention particulière.

Une régulation encore floue, mais en pleine mutation

Ce qui se joue à Séoul, c’est la capacité du pays à limiter sa dépendance au dollar numérique et à s’imposer comme un hub régional des actifs stables. Jusqu’à présent, la Corée du Sud a avancé par petits pas. Plusieurs agences se partagent la supervision, sans cadre unifié. Résultat : une mosaïque de règles, difficile à lire pour les émetteurs.

Cela pourrait changer rapidement. Trois textes de loi se distinguent :

Le projet d’Ahn Do-geol impose un capital élevé et des réserves 100 % liquides, avec interdiction de rémunérer les dépôts.

impose un capital élevé et des réserves 100 % liquides, avec interdiction de rémunérer les dépôts. La proposition de Kim Eun-hye conserve l’exigence de réserves mais ouvre la porte aux intérêts, dans une approche plus favorable au marché.

conserve l’exigence de réserves mais ouvre la porte aux intérêts, dans une approche plus favorable au marché. Le Digital Asset Basic Act de Min Byung-duk abaisse le seuil de capital requis et crée un comité présidentiel pour piloter la stratégie.

Autrement dit, certains veulent avant tout protéger la stabilité financière. D’autres en revanche, misent sur l’innovation et la compétitivité internationale.

Pourquoi Binance et Tether ne peuvent pas ignorer Séoul

Pour Tether, premier émetteur mondial de stablecoins, l’enjeu est clairement défini. En effet, si les règles sud-coréennes interdisent les paiements d’intérêts, l’attrait des stablecoins adossés au won pourrait être limité.

Par conséquent, la domination des stablecoins en dollar, dont son USDt, se verrait mécaniquement renforcée. Mais cela réduirait aussi la marge de manœuvre de Tether pour s’imposer sur un marché clé de l’Asie.

Pour Binance, l’enjeu est différent mais tout aussi stratégique. La plateforme voit dans la Corée du Sud un relais de croissance potentiel. Mais à condition que le cadre soit assez souple pour permettre l’émergence de stablecoins locaux intégrés à ses produits.

Trop de contraintes, et le marché coréen resterait périphérique. Une réglementation équilibrée, au contraire, pourrait transformer Séoul en hub incontournable pour les paiements stables régionaux.

Le contexte économique pèse lourd

Ce sujet va bien au-delà du seul espace crypto. En 2025, plus de 19 milliards $ de stablecoins adossés au dollar ont quitté la Corée en un trimestre. Cette fuite de capitaux alerte la banque centrale. L’objectif des législateurs est donc double. D’un côté, retenir la liquidité à domicile et de l’autre, renforcer la souveraineté financière du pays.

Ce sont notamment quelques exemples de motivations expliquant la fermeté de certaines propositions. Limiter les intérêts, renforcer les réserves, centraliser le contrôle, etc. Autant de garde-fous dont l’objectif est d’empêcher l’économie coréenne de devenir dépendante de jetons étrangers.

Un test grandeur nature pour l’Asie-Pacifique

La Corée du Sud n’est pas isolée. Le Japon a déjà donné un statut légal clair aux stablecoins. Singapour et l’Union européenne imposent des règles strictes sur les réserves et la transparence. Si Séoul parvient à trouver un équilibre entre innovation et prudence, elle pourrait devenir un modèle pour la région.

Mais si le pays va trop loin dans la contrainte, il risque au contraire de décourager les acteurs globaux et de renforcer la centralité du dollar numérique.

Un bras de fer qui dépasse Séoul

La bataille autour des stablecoins en Corée du Sud n’est pas seulement un débat technique. C’est un enjeu géopolitique et économique. Binance et Tether l’ont bien compris : un cadre trop restrictif pourrait brider leurs ambitions. Un cadre plus souple, au contraire, ouvrirait un marché de plusieurs milliards et redéfinirait l’équilibre régional.

En fin de compte, la Corée du Sud suivra-t-elle un modèle préétabli ou tracer sa propre voie dans la finance numérique mondiale ? La réponse façonnera l’avenir du secteur dans toute l’Asie.

