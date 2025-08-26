Corée du Sud : vers une loi stricte sur les stablecoins ?

La Corée du Sud s’apprête à franchir une étape décisive dans l’encadrement des stablecoins. Le pays veut protéger son écosystème tout en limitant la domination des stablecoins en dollars comme l’USDT et l’USDC.

Un projet de loi attendu pour octobre 2025

Depuis 2023, Séoul prépare un cadre réglementaire spécifique aux stablecoins. L’objectif est double : garantir la sécurité des utilisateurs et favoriser l’émergence d’un stablecoin national adossé au won. En effet, les autorités jugent préoccupant que la majorité des flux de capitaux cryptos passent encore par des stablecoins en dollars.

Dans ce contexte, la Financial Services Commission (FSC) a confirmé le dépôt d’un projet de loi pour octobre 2025. Ce texte sera intégré à la loi de protection des utilisateurs d’actifs virtuels. Il devrait préciser les règles sur l’émission, la gestion des collatéraux et les contrôles internes imposés aux émetteurs de stablecoins. L’enjeu est de taille : renforcer la souveraineté financière du pays sans étouffer l’innovation.

Stablecoin usage took off in South Korea in 2025, and now, new regulations are opening the door to won-backed digital currencies. @circle is eyeing South Korea with a stablecoin push and a growing Web3 footprint. https://t.co/Jb4s17Uq0e pic.twitter.com/fGZLSpPUDW — The Paypers (@ThePaypers) August 25, 2025

Deux visions opposées au Parlement

Le débat parlementaire est animé par deux projets rivaux. Le premier, très strict, interdit par exemple le versement d’intérêts sur les stablecoins et impose un capital minimum élevé aux émetteurs. Il accorde aussi à la Banque de Corée et à la FSC un droit de contrôle direct. Le second projet, plus souple, privilégie la transparence et l’innovation, tout en imposant une obligation de reporting régulier aux entreprises.

Ces deux visions traduisent une tension classique : faut-il protéger coûte que coûte le système financier traditionnel, ou au contraire ouvrir la porte à l’innovation encadrée ? Les régulateurs veulent éviter un scénario de crise, mais une réglementation trop restrictive pourrait pousser les projets coréens à migrer vers d’autres juridictions plus accueillantes.

Le rôle croissant des autorités de surveillance

En parallèle, la Cellule de renseignement financier (FIU) prépare un rapport majeur attendu pour décembre 2025. Ce document doit fixer des normes AML (anti-blanchiment) spécifiques aux stablecoins et élargir la compétence de la FIU pour superviser directement les émetteurs.

Cette montée en puissance des régulateurs vise à prévenir les risques de blanchiment et de financement illicite. La Corée du Sud, déjà connue pour sa sévérité dans la régulation des exchanges, veut appliquer la même rigueur aux stablecoins. Cela pourrait rassurer les investisseurs institutionnels, mais aussi dissuader certaines initiatives plus décentralisées.

Freins actuels et incertitudes

Malgré cette dynamique législative, plusieurs obstacles demeurent. D’abord, la Banque de Corée reste prudente. Elle craint que l’émission de stablecoins par des acteurs non bancaires fragilise la politique monétaire et complique la gestion des réserves de change. Ensuite, le projet de monnaie numérique de banque centrale (CBDC) est actuellement en suspens, principalement à cause de coûts jugés trop élevés et de la pression concurrentielle croissante des stablecoins.

De plus, la Corée du Sud apparaît en retard par rapport à d’autres puissances comme les États-Unis ou l’Union européenne. Certains points clés restent flous, notamment le traitement des services de prêt associés aux stablecoins. Cette incertitude ralentit le développement local, alors même que l’adoption mondiale des stablecoins explose.

Un enjeu de souveraineté financière

En définitive, Séoul cherche à trouver un équilibre délicat. D’un côté, il faut encourager un stablecoin national basé sur le won pour limiter la dépendance au dollar. De l’autre, il est nécessaire de garantir une protection robuste des utilisateurs et d’éviter les dérives systémiques. Enfin, le pays doit composer avec la réticence de sa banque centrale, attachée à préserver sa maîtrise de la politique monétaire.

Si la loi est adoptée d’ici 2026, la Corée du Sud pourrait devenir un laboratoire mondial de la régulation des stablecoins. Mais son succès dépendra de sa capacité à allier prudence réglementaire et ouverture à l’innovation. Dans un monde où la finance numérique s’impose de plus en plus, ce choix pèsera lourd dans la stratégie économique du pays.

Sources : The Paypers