Michael Selig, le pro-crypto favori de Trump pour diriger la CFTC

D’après les rumeurs qui circulent, Donald Trump serait sur le point de prendre une nouvelle décision hautement symbolique pour la crypto sphère américaine. Michael Selig serait le favori pressenti pour prendre la direction de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). En cas de confirmation, cette décision serait un témoignage supplémentaire du virage 100% crypto des USA.

Une nomination stratégique dans un contexte de tensions réglementaires

La course à la présidence de la CFTC a connu plusieurs rebondissements. En septembre, le retrait surprise de Brian Quintenz avait gelé le processus. L’ancien commissaire avait été poussé vers la sortie après des pressions venant notamment des fondateurs de Gemini, les frères Winklevoss.

Trump a donc choisi une autre voie. En misant sur Michael Selig, le président enverrait un signal clair : la régulation crypto doit évoluer vers plus de pragmatisme. Il s’agira surtout de trouver le point d’équilibre optimal du tandem CFTC et SEC avec l’innovation financière en toile de fond.

Michael Selig, juriste et pro innovation

Selig n’est pas un inconnu dans les cercles de régulation. Il occupe actuellement le poste de conseiller juridique principal au sein du groupe de travail crypto de la SEC, sous la direction de Paul Atkins.

Juriste brillant, il s’est forgé une réputation de défenseur mesuré des actifs numériques. Pour lui, l’innovation blockchain doit être encadrée, mais non freinée.

TRUMP SELECTS PRO-CRYPTO MICHAEL SELIG AS NEXT CFTC CHAIR — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) October 24, 2025

Sa possible nomination à la CFTC a immédiatement suscité des réactions positives au sein de la communauté crypto. Sur les réseaux, analystes et investisseurs saluent “un pas dans la bonne direction”.

La bataille de la régulation : CFTC contre SEC

Depuis des années, les deux grandes agences américaines se disputent le terrain. Qui doit réguler les cryptos ? La réponse pourrait enfin se clarifier. En effet, le Working Group on Digital Assets a récemment proposé une répartition claire des rôles.

La CFTC superviserait les marchés spot crypto, notamment Bitcoin et Ethereum. La SEC, elle, garderait la main sur les actifs assimilés à des titres financiers, comme les obligations ou actions tokenisées.

L’objectif est simple. Harmoniser la régulation et éviter la confusion juridique qui freine le développement du secteur.

Le retour du pragmatisme sous l’ère Trump ?

Depuis son retour à la Maison-Blanche, la nouvelle administration Trump n’a jamais dissimulé ses envies de changement de paradigme. En donnant à la CFTC un rôle central, il espère rendre la régulation plus claire, plus stable et plus favorable aux entreprises.

La CFTC a d’ailleurs lancé un “crypto sprint” en août pour accélérer la mise en œuvre des recommandations présidentielles. Selig, connu pour sa rigueur et son approche technique, serait l’homme idéal pour diriger ce virage stratégique.

Vers un rapprochement historique entre CFTC et SEC ?

En septembre, un communiqué conjoint entre les deux agences a relancé les spéculations d’un rapprochement. Certains évoquent même une possible fusion.

Mais Paul Atkins a immédiatement calmé le jeu. Seule la Maison-Blanche ou le Congrès peuvent imposer une telle réforme.

Ce qui est certain, c’est qu’une coopération renforcée est désormais à l’ordre du jour. Pour les acteurs du marché, c’est une avancée majeure vers une régulation plus cohérente.

Un tournant décisif pour les marchés crypto américains

Si Selig prend la tête de la CFTC, les conséquences pourraient être immédiates. Les entreprises crypto américaines, longtemps freinées par le flou juridique, retrouveraient une visibilité nouvelle.

Une approche plus ouverte qui encouragerait les investisseurs institutionnels à revenir. Et les grandes plateformes américaines pourraient opérer dans un cadre plus stable.

Mais le défi reste immense : Selig devra convaincre le Congrès, apaiser la SEC et rassurer les marchés. L’Amérique crypto entre dans une nouvelle phase. Une phase où la régulation pourrait enfin rimer avec innovation.

Source : Bloomberg

