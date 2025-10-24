La banque suisse Sygnum lance une plateforme de prêts garantis par des BTC

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 24, 2025

Sygnum Bank s’allie à Debifi pour lancer MultiSYG, une plateforme de prêts adossés au bitcoin avec contrôle multi-signatures. L’objectif : marier sécurité bancaire et autonomie on-chain pour des emprunteurs institutionnels. Le lancement est prévu pour 2026, avec un modèle 3-sur-5 qui verrouille les mouvements de collatéral.

Prêt BTC, contrôle partagé : ce que propose MultiSYG

MultiSYG repose sur un schéma multi-signatures 3/5. Concrètement, chaque déplacement de collatéral exige trois signatures parmi Sygnum, l’emprunteur et des tiers indépendants. Cette architecture empêche toute manipulation unilatérale des fonds et rend le suivi vérifiable on-chain. L’initiative est présentée comme la première plateforme bancaire de prêts garantis par des BTC avec ce degré de contrôle accordé aux clients.

Sygnum veut répondre à un angle mort des modèles de prêt crypto. Les épisodes Celsius ou BlockFi ont montré les limites de la rehypothecation et des chaînes de garde opaques. Ici, la promesse est transparence, traçabilité et partage des clés entre parties. Le dispositif s’inscrit dans l’ADN suisse de conformité et de gestion du risque, sans renoncer aux mécanismes natifs de Bitcoin.

📣 News: Sygnum and @debificom Combine Bitcoin Multi-Sig Technology with Regulated Bank Lending Service



▪️ First bank globally to seamlessly combine Bitcoin-native multi-signature wallets with bank-grade lending services

▪️ Partnership with @debificom addresses growing… pic.twitter.com/QtHnotyM9R — Sygnum Bank (@sygnumofficial) October 24, 2025

Pourquoi les institutionnels regardent

Ce qui intéresse d’abord est la réduction du risque d’appropriation. En gardant une clé dans le quorum, l’emprunteur conserve un pouvoir sur ses BTC. Cela réassure des contreparties sensibles à la garde et au statut de leur collatéral.

Ensuite, la lisibilité réglementaire. Sygnum met en avant un cadre bancaire et des processus compatibles avec les exigences KYC/AML. Cette combinaison peut débloquer des besoins de financement qui restaient gelés par manque d’instruments adaptés.

Par ailleurs, le modèle 3/5 est opérationnel. Il documente chaque action, journalise les accès, et installe une chaîne de décision prévisible pour l’appel de marge, le déblocage ou la liquidation. Les emprunteurs obtiennent des conditions bancaires premium, avec des taux et des durées ajustables, tout en conservant une prise sur l’actif. En clair, la plateforme cherche à réconcilier pratiques bancaires et garde décentralisée.

Jalons, promesses et questions ouvertes

Le calendrier annonce un lancement au premier semestre 2026. L’angle est ambitieux, mais plusieurs points restent à préciser.

D’une part, la gouvernance des signataires tiers et leurs critères d’indépendance. D’autre part, les politiques d’appel de marge, les seuils de liquidation et la gestion d’incidents techniques. Pour des emprunteurs régulés, ces éléments pèseront autant que l’innovation du schéma multi-signatures.

Ensuite, la scalabilité. Un service de prêts collatéralisés en BTC doit garantir des flux stables, une liquidité suffisante et une interopérabilité avec les systèmes de reporting des institutions. À ce stade, MultiSYG se positionne comme un modèle de référence possible pour concilier garde partagée et conformité. L’équation sera jugée à l’aune de l’exécution et de la résilience lorsque la volatilité s’invite.

Enfin, l’adoption dépendra de l’appétit des trésoreries pour un schéma où le bitcoin sert d’actif de garantie avec une traçabilité complète. Le pari est cohérent avec l’évolution du marché. Les institutionnels privilégient des mécanismes audités, des droits clairs et des preuves on-chain. MultiSYG ambitionne de cocher ces cases, en posant un cadre partagé là où la confiance faisait défaut.

Source : Sygnum

Pour aller plus loin sur le sujet :