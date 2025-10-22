Zcash prend la tête du marché alors que Bitcoin cale à 108 000 $

Le marché crypto s’est figé autour de niveaux clés. Bitcoin évolue sans direction claire, tandis qu’un outsider attire tous les regards : Zcash (ZEC). Le jeton orienté confidentialité vient d’enregistrer une hausse fulgurante de 461 % en un mois. Une performance qui contraste avec la torpeur du marché et qui relance le débat sur le retour du “privacy narrative”.

Un marché hésitant dominé par un Bitcoin sans direction claire

Bitcoin reste enfermé dans un couloir étroit. Le prix oscille autour de 107 800 $, avec un support solide à 102 000 $ et une résistance marquée à 120 000 $.

Les traders se montrent prudents. L’absence de catalyseur macroéconomique entretient l’indécision. Une cassure sous 102 000 $ pourrait déclencher une correction plus profonde vers 98 400 $, alors qu’un retour au-dessus de 120 000 $ raviverait les espoirs de record.

Ether suit la même logique. Autour de 3 830 $, il reflète une même attente des investisseurs : une impulsion claire qui tarde à venir.

Zcash explose : +460 % en un mois et un intérêt record

Pendant que Bitcoin cale, Zcash s’envole. En trente jours, le token a multiplié sa valeur par plus de quatre. Cette flambée repose sur un facteur clé. La montée en puissance des tokens “shielded”, ces actifs qui masquent les détails des transactions.

En pratique, la majorité des ZEC “protégés” sont stockés dans des portefeuilles froids. Résultat : moins d’offre disponible sur les marchés, et une tension haussière qui s’autoalimente.

ZEC représente désormais le fer de lance du mouvement privacy, un secteur longtemps délaissé mais qui retrouve un attrait nouveau dans un contexte de surveillance accrue.

Les investisseurs se repositionnent sur le marché des produits dérivés

Sur les marchés à terme, la dynamique s’accélère. L’open interest sur les contrats ZEC a bondi de 22 % en 24 heures, atteignant 303 millions de dollars. Un signe clair d’afflux spéculatif et d’intérêt institutionnel naissant.

En parallèle, les dérivés Bitcoin et Ethereum restent stables. Les taux de financement oscillent autour de zéro, preuve d’un marché équilibré.

Sur la CME, les contrats à terme sur ETH atteignent un record, avec plus de 2,43 millions d’ETH ouverts. BTC, en revanche, reste en retrait. Une divergence qui souligne une préférence croissante des investisseurs professionnels pour Ethereum.

Le contraste : ASTER et Plasma dévissent, le marché reste fragile

Malgré le rallye de Zcash, la majorité des altcoins souffrent. ASTER plonge de 33 % sur la semaine, Plasma (XPL) perd 25 %. Les effets de liquidité réduite amplifient la volatilité. Le marché des tokens secondaires reste fragile, dominé par des ventes techniques et un manque d’acheteurs.

La performance exceptionnelle de Zcash apparaît donc comme une singularité. L’éclat d’une pépite isolé sur un marché toujours en proie à l’hésitation et l’incertitude.

Entre consolidation et risque de chute : BTC sous pression

On note une forte zone de vente aux alentours de 111 000 $ dans les carnets d’ordres recensés sur Binance. Un plafond qui freine mécaniquement les tentatives de rebond en participant au prolongement de la phase de consolidation.

Tant que le BTC ne réussit pas à se débarrasser de cette barrière de verre, la dynamique du marché devrait rester neutre. Il est même possible que cela débouche sur un mouvement baissier à court terme. En attendant, une partie des investisseurs, se montre plus active sur des altcoins comme Wepe avec une augmentation de près de 3% sur le volume d’échange quotidien.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Un signal fort du retour du “privacy narrative”

Alors que les efforts de régulation poussent vers toujours plus de traçabilité, le marché se redécouvre un intérêt prononcé sur les solutions garantissant la confidentialité.

Un regain d’intérêt potentiellement capable de remettre le secteur des privacy coins sur le devant de la scène. De Monero à Secret Network, sans oublier Dash, OriginTrail ou encore le très polémique Tornado Cash.

Quoi qu’il en soit, Zcash démontre avec cette performance que l’autonomie et la confidentialité demeurent des moteurs de valeur sur le marché crypto. Aujourd’hui plus que jamais, Zcash replace l’indépendance au cœur du débat de la crypto de demain.

