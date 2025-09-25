Baisse des cryptos : 3 altcoins à acheter maintenant pour profiter du rebond en octobre

Avec la chute généralisée de l’industrie crypto depuis le début de semaine, vers quels altcoins faut-il se tourner ? Dans une période où les cryptos reprennent leurs esprits après la cascade de liquidations ayant eu lieu samedi, le marché reste toujours dans le rouge. Faisons le point et découvrez trois actifs à surveiller attentivement durant les prochains mois.

Pepenode : le memecoin de nouvelle génération dans le Web 3

Longtemps écartés sur l’année 2025, les memecoins reviennent progressivement sur le devant de la scène. En effet, avec une capitalisation qui s’approche des 70 milliards de dollars, la différence avec l’ATH est actuellement de 60 milliards de dollars. Une baisse de près de 50 % de la valeur du secteur, témoignant d’un déplacement de la liquidité sur d’autres narratives : RWA, DEX on-chain, DeSci, Layer 2 ethereum.

Pendant ce temps, des projets perdurent et innovent avec une nouvelle forme de memecoin : le mine-to-earn. Pepenode est effectivement le premier projet de ce genre, proposant l’achat et la gestion de rig pour faire du minage de memecoins.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

PEPENODE est actuellement disponible au prix de 0,001 dollar. Levant à ce jour plus de 1,5 million de dollars, il est toujours possible de s’exposer au projet de manière raisonnable et à moindre coût. Avec des rendements en staking pour les détenteurs de $PEPENODE, des airdrops sont également à remporter pour les meilleurs mineurs.

ETHFI : une option complémentaire à ethereum

Ethereum oscillant autour des 4 000 dollars, il semble intéressant de s’exposer à des projets qui sont développés sur cet écosystème et qui disposent d’un fort potentiel de croissance. Le projet EtherFi est un très bon exemple. Se présentant comme un protocole de Liquid Restaking, c’est un ensemble de produits qui sont disponibles à ce jour :

Rendements en staking.

Mécanisme de points avec l’intervention de protocoles complémentaires.

Système de vault.

Mise en place d’une carte de paiement crypto.

Ces dernières semaines, lorsque le cours d’ETH marque un rebond, ETHFI évolue dans le même sens. Le cours marque en conséquent des performances bien plus solides.

Capitalisé à plus de 800 millions de dollars, proche des 1,60 dollar, le cours est en très bonne posture pour se retrouver sur des niveaux plus élevés. On y retrouve un programme de buyback qui fonctionne, un protocole rentable dans le TOP 10 des plus importantes TVL. Par exemple, le 7 septembre dernier, le protocole a fait un buyback de 314 000 dollars, renforçant le soutien acheteur à long terme sur $ETHFI.

Solana : une valeur sûre dans son portefeuille

Plus largement, en dehors des protocoles et préventes, certains blockchains restent toujours aussi intéressantes à détenir en fonds de portefeuille. Solana est l’exemple idéal avec le $SOL. En effet, longtemps écarté en raison des turbulences avec FTX, le protocole a récemment marqué des records avec une TVL dépassant les 12 milliards de dollars.

Après un rebond l’ayant mené à plus de 240 dollars, SOL évolue actuellement à 200 dollars. Ainsi, la baisse de ces derniers jours ne remet pas en cause la tendance à long terme. Avec le rebond des memecoins, l’ATH sur $PUMP de PumpFun et les premières réserves stratégiques SOL, ce dernier devient désormais un actif idéal à long terme, complémentaire avec ethereum et bitcoin.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

